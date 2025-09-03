KI-Beziehungen: Warum Chatbot-Liebe einsamer macht als gedacht

KI-Chatbots sind nicht nur ein nützliches Tool, um Texte zu optimieren oder neue Ideen zu brainstormen. Sie werden auch immer häufiger als Ersatz für romantische Beziehungen eingesetzt. Wie Futurism berichtet, hat eine Studie der Brigham Young University (BYU) allerdings jetzt herausgefunden, dass die Effekte dieser ungleichen Liebe oft eher negativ sind.

Können KI-Bots romantische Beziehungen ersetzen?

Trotz Dating-Apps scheint die Partnersuche schwieriger als je zuvor. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom hat mehr als die Hälfte der Deutschen schon einmal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Das Swipen kann allerdings auch ernsthafte Folgen haben, wie eine Analyse der Krankenkasse KKH ergeben hat: Acht von zehn Suchenden berichteten hier von negativen Gefühlen und sogar emotionaler Erschöpfung durch Online-Dating. Besonders häufig erleben 18- bis 39-Jährige, dass sie keine Antwort auf ihre Nachrichten bekommen oder der Kontakt plötzlich abbricht. Frauen leiden am meisten darunter, so die Studie.

Immer mehr Menschen scheinen Chatbots als attraktive Alternative zu empfinden. KI-Bots wie Vaia, Replika und Kindroid sind sogar speziell für diese Form der Kommunikation entwickelt worden. Forscher:innen der Brigham Young University (BYU) haben insgesamt 2.969 Erwachsene in den USA zu ihren romantischen und sexuellen Erfahrungen mit KI-Bots befragt. Das Ergebnis: Fast jede:r Fünfte hat schon einmal einen Chatbot genutzt, um eine romantische Beziehung zu simulieren. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist es sogar ein Viertel. Die Studienteilnehmer:innen fühlten sich dadurch allerdings nicht glücklicher oder weniger einsam – ganz im Gegenteil sogar.

Der Studienleiter warnt vor negativen Folgen

Im Rahmen der BYU-Studie gaben 13 Prozent der Befragten an, KI-generierte Pornografie zu konsumieren. Weitere sieben Prozent masturbieren, während sie mit ihren KI-Freund:innen chatten. Männer machten diese Angaben deutlich häufiger als Frauen. Auch jüngere Erwachsene nutzen Chatbots für romantische und sexuelle Interaktionen im Schnitt mehr als doppelt so häufig wie ältere Generationen. Viele gaben außerdem an, dass sie eine KI-Beziehung einer echten Partnerschaft vorziehen.

KI-Chatbots wie Vaia, Replika und Kindroid werden damit beworben, einsamen Menschen ein Gefühl von Verbundenheit zu geben. Brian Willoughby, der Leiter der BYU-Studie, mahnt allerdings zur Vorsicht: „Auch wenn die Richtung dieser Beziehung unklar ist, haben wir keinerlei Belege dafür gefunden, dass die Nutzung von KI Menschen hilft, sich weniger allein oder isoliert zu fühlen.“ Stattdessen fanden die Forscher:innen Hinweise auf Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Chatbots und Depressionen sowie Einsamkeit.

KI kann echten Beziehungen nicht ersetzen

Dass der exzessive Kontakt mit KI-Bots schwerwiegende Folgen für die Psyche nach sich ziehen kann, wurde auch an anderer Stelle schon bewiesen. In den vergangenen Monaten wurden immer mehr Fälle bekannt, in denen Nutzer:innen nach langen Interaktionen mit Chatbots Wahnvorstellungen entwickelten. Therapeut:innen sprechen inzwischen sogar von „KI-Psychosen“. Auch Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman warnt vor einer Technologie, die auf ihre Nutzer:innen zu empfindsam wirkt. Das Problem ist, dass unser Gehirn evolutionär darauf trainiert ist, eine KI, die zuhört, versteht und reagiert, als bewusstes Gegenüber zu interpretieren.

Interessanterweise zeigte die BYU-Studie außerdem, dass Befragte, die in einer festen Partnerschaft mit einem Menschen leben, häufiger KI-Chatbots mit romantischem Bezug nutzen oder KI-generierte Bilder attraktiver Personen suchen als Singles. Manche sehen darin sogar eine neue Form der Untreue. Selbstauskünfte wie diese sind natürlich anfällig für Verzerrungen. Bei der BYU-Studie dürfte zum Beispiel Scham eine wesentliche Rolle gespielt haben. Trotzdem bieten die Ergebnisse einen interessanten Einblick, wie viele Menschen KI schon heute für sexuelle und romantische Zwecke nutzen – und welche Risiken sich daraus ergeben.

