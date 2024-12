Warum der Kampf gegen KI-Bias nicht nur ein technisches Problem ist

Ob sie Bilder erzeugen, Texte schreiben oder anhand medizinischer Daten auf mögliche Krankheiten hinweisen: Moderne KI-Modelle reproduzieren am Ende das, was ihnen in Form von Trainingsdaten mitgegeben wurde. Warum mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl dieser Trainingsdaten für Probleme sorgen kann, haben Forscher:innen schon vor acht Jahren in einem Beispiel aufgezeigt.