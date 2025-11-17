Anzeige
1,1 Milliarden gegen KI-Stars: Warum der Big-Short-Investor jetzt das Handtuch wirft

Der aus dem Film The Big Short bekannte US-Investor Michael Burry hat angekündigt, seinen Hedgefonds zu schließen. Dahinter scheint vor allem Frust über die für ihn nicht mehr nachvollziehbare KI-Rallye zu stecken. Oder gibt es noch andere Gründe?

Von Jörn Brien
2 Min.
The Big Short
Michael Burry warnt immer wieder vor dem Platzen der KI-Blase. (Symbolfoto: Gorodenkoff / Shutterstock)

Die Vorhersage der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 hat Michael Burry an der Wall Street Legendenstatus beschert. Der Hollywood-Film The Big Short, in dem seine Geschichte erzählt wird, machte den Starinvestor auch einem größeren Publikum bekannt.

Big-Short-Investor liquidiert eigenen Hedgefonds

Jetzt hat Burry – einigermaßen überraschend und „schweren Herzens“ – die Schließung seines Hedgefonds Scion Asset Management bekanntgegeben. Der Fonds werde liquidiert und die Anleger:innen erhielten ihr eingesetztes Kapital bis Ende des Jahres zurück, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.

Als Grund für die Entscheidung gab Burry in dem Brief an die Investor:innen an, dass seine Einschätzung zu Wertpapieren nicht mehr zur allgemeinen Marktlage passe, wie news.at schreibt. Schon länger warnt Burry vor einem baldigen Platzen einer möglichen KI-Blase und skizzierte Ähnlichkeiten mit der Dotcom-Ära.

Starinvestor wettete auf Absturz von KI-Aktien

Bisher gab es für große Tech-Werte mit KI-Bezug aber nur eine Richtung: nach oben. Wie mittlerweile bekannt ist, hatte Burry per Ende September 2025 Short-Wetten im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar auf die KI-Stars Nvidia und Palantir laufen.

Dabei rechnete Burry etwa bei Palantir mit einem Absturz des Aktienwerts von über 170 auf 50 Dollar pro Aktie bis 2027. Ob Burry diese Positionen noch hält oder sie im Rahmen eines zwischenzeitlichen Markteinbruchs mittlerweile geschlossen hat, ist nicht bekannt. Andeutungen zufolge hat er seine Wetten auf den Kurseinbruch der KI-Konzerne beendet.

Bilanztricks? Angriff auf KI-Branche

Allerdings weniger aus Überzeugung, wie es scheint. Erst kürzlich hatte der Shortseller KI-Konzernen vorgeworfen, ihre Bilanzen mit milliardenschweren Tricks aufzuhübschen, um sich weiter für Investor:innen attraktiv zu halten.

Geht es nach Burry, könnte die KI-Blase sich dadurch einfach nur weiter aufbauen. Er selbst wolle bei diesem Spiel aber nicht mehr mitmachen. Manchmal sei die einzige Möglichkeit, zu gewinnen, gar nicht erst zu spielen, so der Investor dazu.

Doch ganz von der Bühne abtreten wird Burry nicht. Der Big-Short-Investor könnte, so Branchenbeobachter:innen wie Bruno Schneller, einfach mit eigenem Kapital in einem Family-Office weitermachen. Anders als bei seinem Hedgefonds wäre Burry dann nicht mehr an die Offenlegungspflicht gebunden.

Burry kündigte Neuigkeiten für 25. November an

Am 25. November 2025 werde er etwas Neues präsentieren. Ob es sich dabei um eine neue Firma, neue Investitionen oder weitere Enthüllungen rund um die KI-Branche handelt, lässt Burry im Dunkeln.

Burry ist übrigens nicht der einzige bekannte Shortseller, der die Segel streicht. Zuvor hatte auch das berüchtigte Analysehaus Hindenburg Research, das es mit Angriffen gegen Nikola oder Block zu Bekanntheit gebracht hat, seine Tore geschlossen.

