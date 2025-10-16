KI-Bilder leicht gemacht: So startest du mit Midjourney und Co. in zwei Stunden

Jetzt zum Live-Onlinekurs anmelden und Midjourney, Krea.ai und Co. richtig einsetzen. (Bild: Gorodenkoff/Shutterstock)

Die Bilderstellung mit Künstlicher Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr – sie passiert längst mitten im Arbeitsalltag. Ob für Social Posts, Präsentationen oder Kampagnen: Tools wie Midjourney, Krea.ai oder DALL·E liefern in Sekunden visuelle Ergebnisse, für die früher Briefings, Budgets und Zeit fehlten.

Doch so einfach das klingt – der Einstieg wirft viele Fragen auf: Welche Plattform lohnt sich wirklich? Wie formuliere ich Prompts, die gute Resultate bringen? Und darf ich die erzeugten Bilder einfach so nutzen?

Genau hier setzt unser neuer t3n Skills Onlinekurs „Midjourney und Co.: Dein schneller Einstieg in Bilderstellung mit KI“ an. In zwei Stunden lernst du, wie du die wichtigsten Bild-KI-Tools sicher anwendest – praxisnah erklärt von Sandra Franck, Diplom-Mediendesignerin und Expertin für visuelle KI-Anwendungen.

Warum das Thema jetzt wichtig ist

Seit 2022 hat sich die KI-Bilderstellung rasant professionalisiert. Kreative, Marketer:innen und Projektteams nutzen Bildgeneratoren längst, um Ideen zu visualisieren, Konzepte zu testen oder Content schnell zu ergänzen.

Doch viele arbeiten dabei noch im Modus „Trial and Error“. Wer die grundlegenden Prinzipien versteht – also Prompt-Struktur, Stilwahl und Tool-Logik –, spart nicht nur Zeit, sondern erzielt konsistent bessere Ergebnisse.

Was du im Kurs lernst

Der Kurs ist dein kompakter, praxisorientierter Einstieg in visuelle KI-Arbeit. Nach dem Termin kannst du:

einschätzen, welches Tool (Midjourney, Krea.ai und Co.) zu deinen Zielen passt,

sicher prompten und mit wenigen Worten überzeugende Bilder erzeugen,

die Qualität deiner Ergebnisse gezielt verbessern – mit klaren Methoden,

rechtliche und ethische Aspekte bei der Nutzung von KI-Bildern berücksichtigen.

Sandra Franck zeigt dir, wie du deine eigene visuelle Sprache mit KI entwickelst – verständlich, alltagstauglich und mit einem kritischen Blick auf Qualität und Verantwortung.

Für wen sich der Kurs lohnt

Ideal ist der Kurs für Entscheider:innen, Gestalter:innen und Kommunikationsprofis, die mit KI arbeiten möchten, aber noch keinen sicheren Zugang zur Bildgenerierung haben.

Ob du in einer Agentur arbeitest, Marketing-Visuals brauchst oder in einem kleinen Team schnell Ideen visualisieren willst – du nimmst sofort anwendbares Wissen mit, das deine kreative Arbeit erleichtert.

Live dabei – oder flexibel nachschauen

Der Kurs findet am 23. Oktober 2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr statt und kostet 149 Euro.

Du erhältst zwei Wochen Zugriff auf die Aufzeichnung – ideal, wenn du Inhalte später wiederholen möchtest.

