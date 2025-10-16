In eigener Sache
Verpasse keine News mehr!

KI-Bilder leicht gemacht: So startest du mit Midjourney und Co. in zwei Stunden

Bilder mit KI erstellen – ohne Designkenntnisse, aber mit Wow-Effekt? In unserem Live-Onlinekurs mit Mediendesignerin Sandra Franck lernst du, wie du Midjourney, Krea.ai und Co. praktisch einsetzt, um Ideen sichtbar zu machen.

2 Min.
Artikel merken
KI-Bilder leicht gemacht: So startest du mit Midjourney und Co. in zwei Stunden
Jetzt zum Live-Onlinekurs anmelden und Midjourney, Krea.ai und Co. richtig einsetzen. (Bild: Gorodenkoff/Shutterstock)

Die Bilderstellung mit Künstlicher Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr – sie passiert längst mitten im Arbeitsalltag. Ob für Social Posts, Präsentationen oder Kampagnen: Tools wie Midjourney, Krea.ai oder DALL·E liefern in Sekunden visuelle Ergebnisse, für die früher Briefings, Budgets und Zeit fehlten.

Doch so einfach das klingt – der Einstieg wirft viele Fragen auf: Welche Plattform lohnt sich wirklich? Wie formuliere ich Prompts, die gute Resultate bringen? Und darf ich die erzeugten Bilder einfach so nutzen?

Genau hier setzt unser neuer t3n Skills Onlinekurs „Midjourney und Co.: Dein schneller Einstieg in Bilderstellung mit KI“ an. In zwei Stunden lernst du, wie du die wichtigsten Bild-KI-Tools sicher anwendest – praxisnah erklärt von Sandra Franck, Diplom-Mediendesignerin und Expertin für visuelle KI-Anwendungen.

Warum das Thema jetzt wichtig ist

Seit 2022 hat sich die KI-Bilderstellung rasant professionalisiert. Kreative, Marketer:innen und Projektteams nutzen Bildgeneratoren längst, um Ideen zu visualisieren, Konzepte zu testen oder Content schnell zu ergänzen.

Doch viele arbeiten dabei noch im Modus „Trial and Error“. Wer die grundlegenden Prinzipien versteht – also Prompt-Struktur, Stilwahl und Tool-Logik –, spart nicht nur Zeit, sondern erzielt konsistent bessere Ergebnisse.

Was du im Kurs lernst

Der Kurs ist dein kompakter, praxisorientierter Einstieg in visuelle KI-Arbeit. Nach dem Termin kannst du:

  • einschätzen, welches Tool (Midjourney, Krea.ai und Co.) zu deinen Zielen passt,
  • sicher prompten und mit wenigen Worten überzeugende Bilder erzeugen,
  • die Qualität deiner Ergebnisse gezielt verbessern – mit klaren Methoden,
  • rechtliche und ethische Aspekte bei der Nutzung von KI-Bildern berücksichtigen.

Sandra Franck zeigt dir, wie du deine eigene visuelle Sprache mit KI entwickelst – verständlich, alltagstauglich und mit einem kritischen Blick auf Qualität und Verantwortung.

Für wen sich der Kurs lohnt

Ideal ist der Kurs für Entscheider:innen, Gestalter:innen und Kommunikationsprofis, die mit KI arbeiten möchten, aber noch keinen sicheren Zugang zur Bildgenerierung haben.
Ob du in einer Agentur arbeitest, Marketing-Visuals brauchst oder in einem kleinen Team schnell Ideen visualisieren willst – du nimmst sofort anwendbares Wissen mit, das deine kreative Arbeit erleichtert.

Live dabei – oder flexibel nachschauen

Der Kurs findet am 23. Oktober 2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr statt und kostet 149 Euro.

Du erhältst zwei Wochen Zugriff auf die Aufzeichnung – ideal, wenn du Inhalte später wiederholen möchtest.

Jetzt anmelden und deinen Einstieg in die visuelle KI-Praxis starten:

Zur Anmeldung

Pro-Abonnent:innen können kostenlos am Kurs teilnehmen.

Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren