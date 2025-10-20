KI-Boom stützt die Märkte – aber wie lange noch? Das sollten Anleger jetzt wissen
Die Aktienmärkte feiern dank des KI-Booms Rekorde, doch die Euphorie könnte trügerisch sein. Besonders die Überbewertung von US-Tech-Aktien alarmiert selbst erfahrene Investoren.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.