Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Analyse
Verpasse keine News mehr!

KI-Boom: Warum an Nvidia auch weiterhin kein Weg vorbeiführt

Nvidia bleibt das Maß der Dinge im KI-Sektor, auch wenn die Börse die neuesten Geschäftszahlen mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen quittierte. Dennoch zeigt die vorsichtigere Haltung der Analyst:innen, dass der Markt den KI-Boom nicht mehr nur als Selbstläufer betrachtet.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Boom: Warum an Nvidia auch weiterhin kein Weg vorbeiführt
Nvidia hat seinen Hauptsitz in Santa Clara in Kalifornien. Künftig sollen Werke in Texas dazukommen. (Foto: Tada Images / Shutterstock)

Dass man einmal mehr mit Spannung auf die Zahlen von Nvidia schauen würde, war absehbar. Immerhin weist das wertvollste Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von über 4,4 Billionen Dollar auf. Zunächst etwas enttäuscht zeigten sich die Märkte von den Ergebnissen, die diese Woche bekannt wurden, auch wenn die Erwartungen an das Unternehmen im Großen und Ganzen erfüllt, eigentlich sogar übererfüllt wurden.

Anzeige
Anzeige

Sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn konnte der Hersteller Zahlen präsentieren, die leicht über den Prognosen lagen. Demnach erzielte Nvidia im Ende Juli endenden Quartal 46,74 Milliarden Dollar Umsatz (erwartet wurden 46,06 Milliarden Dollar) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,05 Dollar (prognostiziert waren 1,01 Dollar).

Im Jahresvergleich stieg der Nettogewinn um 59 Prozent auf 25,78 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 16,6 Milliarden Dollar). Auch für die Zukunft bleiben die Aussichten rosig: Das Unternehmen stellt für das laufende dritte Quartal einen Umsatz von rund 54 Milliarden Dollar in Aussicht, wobei diese Zahl plus oder minus zwei Prozent betragen kann. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt dabei allerdings das Geschäft mit China.

Anzeige
Anzeige

Auch wenn Nvidia damit weiterhin signalisiert, dass die Erwartungen in das KI-Geschäft noch lange nicht als übertriebener Hype abgetan werden müssen, sind viele Analyst:innen vorsichtiger geworden. Denn allzu oft haben wir den Meinungsumschwung bei neuen Technologien gesehen – von großer Euphorie umschlagend in das Gegenteil, wenn Unternehmen erkennen, dass diese sich doch nicht so schnell im Tagesgeschäft niederschlagen wie erhofft.

An Nvidia führt weiterhin kein Weg vorbei

Ist das ein Ende der KI-Rally? Sicherlich nicht. Doch die Messlatte hing einfach sehr hoch: Im Börsenjahr 2025 schaffte das Unternehmen ein Plus von mehr als einem Drittel, seit Ende 2022 hat die Aktie über 1.100 Prozent zugelegt. Insofern sind die rund 3 Prozent, die die Aktie kurzfristig nach Bekanntwerden der Zahlen nachgab, ein Zeichen für Gewinnmitnahmen nach einem phänomenalen Lauf der Aktie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Trotz der hohen Erwartung gilt: Rechenzentren, die für moderne KI-Modelle gebraucht werden, bleiben weiterhin auf Nvidia angewiesen, sodass dieser Bereich mehr als 56 Prozent des Umsatzes und einen hohen Anteil am Erlös ausmacht. Und die Nachfrage bei den großen Hyperscalern wie Google, Amazon AWS und Microsoft  werden weiterhin für hervorragende Absatzzahlen bei Nvidias GPUs sorgen.

Die Entwicklung rund um Nvidia zeigt damit aber auch exemplarisch, wie eng technologische Innovation, Marktpsychologie und geopolitische Faktoren manchmal miteinander verflochten sind. Während die fundamentale Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen ungebrochen bleibt, sind die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität inzwischen so hoch, dass selbst solide Übererfüllungen nicht mehr automatisch Kursfeuerwerke auslösen – ein Balanceakt, der die kommenden Quartale prägen dürfte. Hinzu kommen Unsicherheitsfaktoren durch regulatorische Hürden, geopolitische Spannungen oder eine Abschwächung der Investitionsdynamik. Das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz ist somit alles andere als ein Selbstläufer.

Anzeige
Anzeige

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren