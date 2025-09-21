Künstliche Intelligenz (KI) kann große Datenmengen durchsuchen, Muster in Daten erkennen, Risiken im Portfolio identifizieren – und verfügt damit eigentlich über perfekte Eigenschaften, um Anlegern bei Finanzentscheidungen zu helfen. Immer mehr Broker führen gerade auch KI-Assistenten ein, die bei Finanz- und Anlageentscheidungen unterstützen.