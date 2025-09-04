KI-Browser für die Arbeit: Jira-Anbieter Atlassian zahlt 610 Millionen für Dia und Arc

Browser sind ursprünglich entwickelt worden, damit Nutzer:innen durch das Internet surfen konnten – um Nachrichten zu lesen, Videos anzusehen und Rezepte zu finden. Mittlerweile sind Browser allerdings auch Arbeitsmittel, in deren Tabs etwa Meetings geplant, Designs überprüft oder Memos erstellt werden.

Mit KI: Browser zum Arbeitsmittel ausbauen

Dafür sind die aktuellen Browser aber nicht ausgelegt, weil sie vor der KI-Revolution entwickelt wurden. Das jedenfalls ist die Annahme von Atlassian-Mitbegründer und -CEO Mike Cannon-Brookes. Und die aus diesem Problem folgende Lösung scheint die Übernahme des Startups The Browser Company zu sein.

Damit soll es möglich werden, den für eine breite Masse von Nutzer:innen optimierten aktuellen Browsern entsprechende Tools für Wissensarbeiter:innen zur Seite zu stellen. Für diese Vision nimmt Atlassian jetzt 610 Millionen Dollar in die Hand – und schnappt sich den alternativen Browser-Hersteller.

Atlassian will Dia zum KI-Browser machen

The Browser Company ist im Jahr 2019 gegründet worden und hat die Browser Dia und Arc entwickelt und auf den Markt gebracht. Arc etwa bezeichnet das Startup als „Betriebssystem für das Internet“, wie Golem schreibt. Allerdings scheint es Atlassian mehr um Dia zu gehen.

Dieser Browser soll zum „KI-Browser für die Arbeit“ werden, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt. So sollen die Tabs mit Kontext angereichert werden, mit dem die Arbeit vorangebracht werden könne.

Zudem sollen KI-Fähigkeiten und persönlicher Arbeitsspeicher genutzt werden, um Apps, Tabs und Aufgaben zu verknüpfen. Und Atlassian will für Sicherheit bei der Arbeit im Browser sorgen. Daher sollen in Dia verschiedene Sicherheits-, Compliance- und Verwaltungskontrollen integriert werden.

610 Millionen in Bar für Browser-Firma

Die 610 Millionen Dollar schwere Übernahme von The Browser Company will Atlassian komplett in Bar stemmen. Die Übernahme soll im zweiten Quartal des Atlassian-Geschäftsjahres 2026 – also bis Ende 2025 – abgeschlossen sein. Was das Unternehmen mit Arc vorhat, ist nicht bekannt.

Atlassian punktet vor allem mit der großen Zahl an Firmenkunden, dazu sollen 80 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen. Dadurch könnte Dia mit seinen neuen KI-Funktionen potenziell Millionen von Nutzer:innen angeboten werden.

Atlassian punktet mit Millionen Kunden

Schon jetzt würden über 2,3 Millionen täglich aktive Nutzer:innen auf die KI-Features in den Atlassian-Produkten zurückgreifen – Tendenz: stark steigend. Die KI-Nutzung nehme von Quartal zu Quartal um über 50 Prozent zu.

