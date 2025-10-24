Anzeige
Podcast
KI-Browser im Vergleich: Was können Atlas und Comet?

Google hat die KI-Suche integriert, Perplexity hat mit Comet einen eigenen Browser und OpenAI zieht jetzt nach. In einer Sonderfolge von t3n MeisterPrompter teilen Renate und Stella ihre ersten Einschätzungen zur Netz-Veränderung.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Renate und Stella teilen in dieser Sonderfolge von t3n MeisterPrompter ihre ersten Erfahrungen mit den KI-Browsern Atlas und Comet. (Foto: t3n)

Der Künstlichen Intelligenz bei der Arbeit zusehen: Das können Nutzer:innen der KI-Browser Atlas und Comet. Beide Programme haben einen Agenten-Modus, der Aufgaben wie Kalendereinträge oder Tischreservierungen übernehmen soll. In einer Sonderfolge von t3n MeisterPrompter haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak einen groben Test gemacht.

Nutzung funktioniert ohne umfangreiche Prompts

Beide haben sich die Agenten-Funktion sowie die veränderte Suche angeschaut. Generell erinnert die Benutzeroberfläche bei Atlas an ChatGPT, bei Comet an Perplexity. Die Bedienung ist generell einfach verständlich, Prompts müssen nicht zwangsläufig eingegeben werden. Der KI-Agent ist bei Comet kostenlos, bei Atlas ist er nur für ChatGPT-Abonnenten nutzbar.

Im Test hat Stella etwa nach Restaurants in Hannover gesucht und den KI-Agenten jeweils um eine Tischreservierung gebeten. Ihre Anforderungen: Ein zentral gelegenes italienisches Restaurant in zentraler Lage mit veganen Optionen.

Restaurant-Suche: Reservierung in Eigenregie gelingt schneller

Bei Atlas und Comet gab es zwei identische Treffer, die allerdings auch alle Anforderungen erfüllt haben. Die Ladezeiten waren in etwa vergleichbar. Von der Eingabe bis zum ersten Ergebnis dauert es circa eine Minute.

Bei der Reservierung kamen beide KI-Agenten an einer Stelle an ihre Grenzen: Da auf einer Website keine Online-Reservierung möglich war, konnten sie keine durchführen. Bei einem anderen Restaurant wäre Atlas die Reservierung gelungen. Der KI-Agent fragt jedoch vorher, ob er wirklich reservieren soll, was dann abgelehnt werden kann.

Insgesamt dauert der Reservierungsvorgang jedoch über Atlas deutlich länger, als bei eigenem Handeln über die Website. Welche Erfahrungen Renate und Stella außerdem bisher mit den Browsern gemacht haben, hört ihr in der verlinkten Folge.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

