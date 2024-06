10 Unternehmen haben eine Woche mithilfe von ChatGPT programmiert – das ist passiert

Microsoft-Tochter GitHub verspricht sich vom Einsatz ihres Entwickler:innen-Chatbots nicht weniger als eine Verzehnfachung der Produktivität. Trotz der mittlerweile großen Verbreitung von KI-Chatbots gab es bislang aber recht wenige unabhängige Studien dazu, wie die von Entwickler:innen wirklich eingesetzt werden, und welche Auswirkungen das auf die Arbeit im Team hat.

Eine Gruppe schwedischer Forscher:innen versucht diese Lücke zu schließend und hat im Rahmen eines Experiments ausgewertet, wie insgesamt 24 Softwareentwickler:innen aus zehn Unternehmen mit ChatGPT gearbeitet haben. Dazu wurden die Chatprotokolle ausgewertet und die Proband:innen mussten einen Fragebogen ausfüllen.

Auch wenn bei der Studie noch das im Jahr 2022 veröffentlichte Modell GPT-3.5 zum Einsatz kam, bietet sie interessante Einblicke in den produktiven Einsatz von KI-Chatbots.

Entwickler:innen wollen von ChatGPT lernen

Interessanterweise wollten die Entwickler:innen im Großteil der Fälle keinen einsatzbereiten Code von dem Chatbot haben. Tatsächlich war das nur in einem Drittel der Anfragen der Fall. „In den meisten Gesprächen waren Teilnehmer:innen an einer Anleitung oder einem Training zur Lösung einer Aufgabe interessiert, nicht daran, dass diese direkt automatisiert wird“, heißt es dazu in der Studie.

Die Forscher:innen geben allerdings zu bedenken, dass die Zahl bei Chatbots höher sein könnte, die direkt in Entwicklungsumgebungen integriert sind. „Dennoch argumentieren wir, dass zukünftige Studien über die Verwendung von großen Sprachmodellen in der Softwareentwicklung berücksichtigen müssen, dass Entwickler:innen sie für mehr als nur die Codegenerierung verwenden.“

ChatGPT kann auch Nachteile für die Produktivität haben

Laut der Untersuchung kann ChatGPT Softwareentwickler:innen nicht nur bei der Lösung klar definierter Probleme helfen, sondern auch als Inspirationsquelle hilfreich sein. „Teilnehmer:innen, die ChatGPT zum Brainstorming verwendet haben, waren mit dem Ergebnis zufrieden“, heißt es dazu in dem Paper. Gleichzeitig kann die KI aber an anderer Stelle negative Effekte auf die Produktivität haben.

Laut Studie verringert der Einsatz von Chatbots die Kommunikation im Team. „In einigen Fällen kann eine KI-Antwort Teilnehmer:innen das Gefühl gegeben haben, dass eine weitere Diskussion mit dem Rest des Teams nicht erforderlich ist“, erläutern die Wissenschaftler:innen das Problem. In dem Fall könnten im Anschluss Zeit und Energie auf die Umsetzung einer suboptimalen Lösung verschwendet werden, obwohl im Austausch mit dem Team möglicherweise eine bessere gefunden werden könnte.

Außerdem stellten die Wissenschaftler:innen fest, dass die Teilnehmer:innen in einigen Fällen extrem viel Zeit auf die Erstellung eines perfekten Prompts aufgewendet hatten, um nutzbaren Code zu erhalten. Dabei wäre es deutlich schneller gewesen, mit einem simpleren Prompt einen nicht ganz optimalen Code zu erstellen und danach selbst anzupassen.

KI kann Softwareentwicklung in vielen Bereichen unterstützen

Die Studie zeigt, dass Chatbots Softwareentwickler:innen auch über die Codegenerierung hinaus unterstützen können. Gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt, dass sich eben auch überraschende Nachteile wie ein Rückgang der Kommunikation ergeben können. Hier müssen Unternehmen im Zweifel überlegen, wie Workflows organisiert werden müssen, damit sich daraus keine Nachteile für die Produktivität eines Teams ergeben.

