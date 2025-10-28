KI-Chatbots und psychische Belastung: OpenAI nennt erstmals Zahlen

OpenAI steht wegen der psychischen Risiken von ChatGPT zunehmend unter Druck – und wählt jetzt offenbar die Flucht nach vorn. Das KI-Unternehmen hat jetzt eine Statistik zur Anzahl potenziell gefährdeter Personen veröffentlicht. Während die einen diese Transparenz begrüßen, warnen andere vor den immensen Ausmaßen des Problems.

ChatGPT kann eine „KI-Psychose“ auslösen

Laut Gartners Hype Cycle hat generative KI den Gipfel der überhöhten Erwartungen hinter sich gelassen und steuert jetzt auf das Tal der Enttäuschungen zu. Passend dazu häufen sich die Berichte über negative Auswirkungen, die die übermäßige Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT nach sich ziehen kann. Vor allem für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen ist die Nutzung riskant.

Einer Frau, die an Schizophrenie leidet, wurde von ChatGPT beispielsweise empfohlen, ihre Medikamente abzusetzen. Außerdem haben die Eltern eines Teenagers, der vor seinem Tod seine Suizidgedanken mit dem Chatbot geteilt hatte, OpenAI verklagt. Sie werfen GPT-4o vor, den 16-Jährigen nicht aktiv von seinen Vorstellungen abgehalten, sondern diese sogar indirekt verstärkt zu haben. Das Problem: Viele KI-Modelle neigen dazu, den Nutzer:innen übermäßig zuzustimmen – selbst dann, wenn die Antworten potenziell gefährlich sind.

OpenAI ist das Risiko also schon seit Längerem bekannt. Jetzt hat der KI-Pionier Schätzungen veröffentlicht, die Auskunft darüber geben, wie viele Nutzer:innen tatsächlich mögliche Anzeichen für Psychosen oder Selbstmordgedanken aufweisen. Hierzu hat das Unternehmen das Nutzungsverhalten über eine Woche hinweg untersucht. Das Ergebnis: Rund 0,07 Prozent der im Testzeitraum aktiven Nutzer:innen wiesen entsprechende Hinweise auf psychische Belastungen auf.

OpenAI behauptet zwar, dass diese Fälle „äußerst selten“ seien. Außerdem würde ChatGPT diese sensiblen Gespräche erkennen und entsprechend darauf reagieren. Laut eigenen Angaben nimmt das Unternehmen diese Fälle sehr ernst und arbeitet an Verbesserungen. Expert:innen für psychische Gesundheit sind angesichts des vermeintlich geringen Anteils allerdings alarmiert.

Nutzer:innen müssen besser geschützt werden

Jason Nagata ist Professor an der University of California in San Francisco und beschäftigt sich intensiv mit der Nutzung von Technologie durch junge Erwachsene. Er sagt: „Auch wenn 0,07 Prozent nach einem geringen Prozentsatz klingen, kann das bei einer Nutzungszahl in Hunderten Millionen tatsächlich eine ganze Menge Menschen sein.“ OpenAI-CEO Sam Altman hat selbst betont, dass ChatGPT inzwischen rund 800 Millionen aktive User:innen pro Woche erreicht.

Das Problem ist also weitaus größer, als das Unternehmen nach außen vermittelt. „KI kann den Zugang zu psychologischer Unterstützung erweitern und in gewisser Weise die psychische Gesundheit fördern, aber wir müssen uns der Grenzen bewusst sein”, so Nagata.

OpenAI schätzt außerdem, dass 0,15 Prozent der Nutzer:innen Gespräche mit ChatGPT führen, die „eindeutige Anzeichen für potenzielle Selbstmordpläne oder -absichten“ enthalten. Die jüngsten Updates des Chatbots sind laut OpenAI darauf ausgelegt, „sicher und einfühlsam auf potenzielle Anzeichen von Wahnvorstellungen oder Manie zu reagieren“ und „indirekte Signale für potenzielle Selbstverletzungs- oder Selbstmordgefahr“ zu erkennen.

Robin Feldman, Direktorin des AI Law and Innovation Institute an der University of California Law, sagt, OpenAI verdiene für die Veröffentlichung von Statistiken Anerkennung. Allerdings brauche es mehr, um Menschen vor negativen Auswirkungen durch Chatbots zu schützen. „Das Unternehmen kann alle möglichen Warnungen auf dem Bildschirm anzeigen, aber eine psychisch gefährdete Person ist möglicherweise nicht in der Lage, diese Warnungen zu beachten“, kommentiert sie.