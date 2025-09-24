KI im Glück: Frau lässt ChatGPT Lotto spielen – und gewinnt 150.000 Dollar

Fünf Zahlen plus die sogenannte Powerball-Zahl müssen Spieler:innen bei der Powerball-Lotterie im US-Bundesstaat Virginia richtig tippen, um die Chance auf den Hauptgewinn zu haben. Aktuell ist der Jackpot der Lottogesellschaft Virginia Lottery mit bis zu 127 Millionen Dollar prall gefüllt.

Lottogewinn mit ChatGPT-Support

Da erscheint die Gewinnsumme von 150.000 Dollar, die eine Frau Mitte September 2025 ausgezahlt bekommt, zunächst gering. Das Besondere an diesem Ereignis: Die Frau hatte Unterstützung von ChatGPT.

Wie die New York Post berichtet, hatte die Frau vier der fünf Zahlen plus die Powerball-Zahl richtig getippt. Die damit erzielte Gewinnsumme von 50.000 Dollar war dann noch verdreifacht worden, weil sie für einen zusätzlichen Dollar die sogenannte Powerplay-Option angekreuzt hatte.

KI-Chatbot sagt Zahlen an

Eigentlich spiele sie nicht regelmäßig Lotto. Daher habe sie beim Ausfüllen der Zahlen OpenAIs KI-Chatbot zu Rate gezogen, wie die Gewinnerin erzählt. Der Prompt, den sie in ihre ChatGPT-Handy-App eingegeben hat, soll schlicht gelautet haben: „ChatGPT, sprich mit mir. Hast du Zahlen für mich?“.

Hatte der KI-Chatbot offenbar – und dann noch die richtigen. Zwei Tage später habe sie in einem Meeting gesessen, als sie eine Nachricht mit der Gewinnbenachrichtigung auf ihr Handy erhielt. Den Gewinn hat die Gewinnerin komplett an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Lotto mit KI entschlüsseln?

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass KI beim Lottospielen ihre Hand im Spiel hat. Während die Frau aus Virginia ChatGPT eigentlich eher als eine Art Zufallsgenerator nutzte, sind drei Mathematik-Student:innen einer Uni im italienischen Lecce die Sache anders angegangen.

Sie entwickelten einen Algorithmus, der die Lottoziehungen der vergangenen zwei Jahre analysierte. Dabei konzentrierten sich die Student:innen auf Zahlen, die auffällig häufig gezogen wurden – mit Erfolg.

Nachdem sie mit einem geringen Einsatz zunächst 4.500 Euro gewannen, füllten sie weitere Lottoscheine im Wert von rund 300 Euro aus. Daraus konnten sie einen Gewinn von immerhin 43.000 Euro lukrieren, wie der Corriere della Serra Ende März 2025 schrieb.

Kritik an angeblichem KI-Erfolg

Kritiker:innen sind allerdings der Meinung, dass es sich in solchen und ähnlichen Fällen weniger um die Aufdeckung irgendeiner Art von Muster handelt. Vielmehr hätten die Student:innen schlicht Glück gehabt – und dies ganz unabhängig von dem von ihnen entwickelten Algorithmus.