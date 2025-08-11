Anzeige
Fundstück
Ganze Branche auf den Kopf gestellt: Was KI für Coding-Bootcamps bedeutet

Coding-Bootcamps haben lange Zeit eine wichtige Rolle in der Software-Branche gespielt. Doch die KI verändert die Szene drastisch, wie aktuelle Zahlen belegen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
KI hat große Auswirkungen auf die Programmierbranche. (Symbolbild: Gorodenkoff / Shutterstock.com)

Seit dem Aufkommen von KI schwebt eine Frage regelmäßig durch den Raum: Welche Arbeitsbereiche werden am meisten davon betroffen sein? Welche Jobs sind durch KI gefährdet?

In einigen Branchen sind die Folgen noch nicht genau absehbar. Für Coding-Bootcamps gilt das nicht. Die intensiven, praxisorientierten Kurse, die Teilnehmer:innen in kurzer Zeit Programmierfähigkeiten vermitteln, leiden stark unter der KI-Dominanz.

Expertin: KI sei „Sargnagel“ für Coding-Bootcamps

Ein konkretes Beispiel dafür ist Jonathan Kim. Der US-Amerikaner zahlte 2023 knapp 20.000 US-Dollar für ein Coding-Bootcamp, um sich für die Softwareentwickler-Branche fit zu machen. Vor rund einem Jahr begann er mit der Jobsuche, mittlerweile hat er sich auf mehr als 600 Software-Engineering-Stellen beworben. Nur sechs Unternehmen antworteten ihm, Angebote waren keine dabei. Ihm sei ein „falscher Traum von einem großartigen Arbeitsmarkt verkauft“ worden, sagte er gegenüber Reuters. Es sei schwer, „positiv zu bleiben.“

Coding-Bootcamps sind seit über einem Jahrzehnt eine tragende Säule im Silicon Valley. Oder besser gesagt: waren. „Die Coding-Bootcamps waren bereits auf dem Rückzug, aber KI war der Sargnagel“, sagt Allison Baum Gates vom Risikokapitalfonds Sempervirens, die eine der ersten Mitarbeiterinnen des Bootcamp-Pioniers General Assembly war.

Programmierjobs auf Einstiegsebene sind wegen KI geschrumpft

Zu dieser Entwicklung gibt es auch Zahlen: In dem Bootcamp, an dem Kim teilnahm, erhielten nur 37 Prozent der Studierenden im Jahr 2023 innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Abschluss eine Vollzeitstelle. In der zweiten Jahreshälfte 2021 waren es noch 83 Prozent gewesen.

Da KI immer besser programmieren kann, sind die Programmierjobs auf Einstiegsebene geschrumpft. KI könnte in den nächsten ein bis fünf Jahren die Hälfte aller Einstiegsjobs vernichten, sagte Dario Amodei, CEO des KI-Entwicklers Anthropic, kürzlich gegenüber Axios. Während der Arbeitsmarkt für Einsteiger:innen in die Softwareentwicklung zusammengebrochen ist, sind erfahrene KI-Forscher:innen, die generative KI-Modelle erstellen, heiß umworben.

Coding-Bootcamp-Anbieter ändern ihre Lehrpläne

Will Sentence, der Gründer des renommierten Coding-Bootcamp-Anbieters Codesmith, erklärt gegenüber Reuters, er ändere den Lehrplan der Schule, um dem KI-Wandel gerecht zu werden. Er will ein technisches KI-Führungsprogramm entwickeln, um Softwareingenieuren zu helfen, den Umgang mit KI zu erlernen.

Kim wird das wohl nicht helfen. „Ich hatte einige Freunde, die ein Bootcamp durchlaufen haben und einen Job gefunden haben, aber das war in der goldenen Ära des Jahres 2020“, sagte er. „Wäre mein Timing besser gewesen, hätte es wohl besser ausgesehen.“ Er geht davon aus, dass er weiterhin in der Eisdiele arbeiten wird, in der er aktuell arbeitet, und hat seine Jobsuche über die Softwareentwicklung hinaus erweitert.

