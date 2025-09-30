Vertrauen ist gut, Kontrolle notwendig: Warum Skepsis gegenüber KI-Code nach wie vor angebracht ist
Laut einer aktuellen Erhebung von Google Cloud sollen mittlerweile 90 Prozent aller Software-Entwickler:innen KI in ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Bei der Vorjahresbefragung lag dieser Wert noch um 14 Prozentpunkte niedriger. Der Bericht zeigt aber auch, dass viele Entwickler:innen der KI nur bedingt trauen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Kim Rixecker betreut bei t3n das Ressort Software & Infrastruktur. Darüber hinaus kümmert er sich einmal wöchentlich als Chef vom Dienst um die Planung und Koordinierung der Online-Inhalte auf t3n.