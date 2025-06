Datenschutz im KI-Zeitalter: Warum das Urteil zu Meta ein Weckruf sein muss

Die Nutzung persönlicher Daten für das Training von Künstlicher Intelligenz ist spätestens seit dem jüngsten Urteil des Oberlandesgerichts Köln kein abstraktes Thema mehr, sondern berührt Millionen von Menschen ganz konkret – und das mitten in Europa.

Der US-Konzern Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, darf künftig öffentliche Beiträge seiner Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union für KI-Zwecke auswerten. Nicht, weil sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, sondern weil sie nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Dass ein derart massiver Eingriff in die digitale Selbstbestimmung nun mit einem „berechtigten Interesse“ des Unternehmens gerechtfertigt wird – und das ausgerechnet gegenüber einem Konzern, der über Jahre immer wieder mit Datenschutz-Verstößen und Skandalen auffällig wurde –, sorgt zurecht für Verwirrung, Kopfschütteln und, aus meiner Sicht, für einen tiefen Vertrauensverlust.

Als Mitglied der Bundesfachkommission Künstliche Intelligenz des Wirtschaftsrates und als verantwortungsbewusster Unternehmer irritiert mich dieses Signal ganz besonders. Denn die Folgen dieser Entscheidung reichen weit über wirtschaftliche Fragen hinaus: Sie betreffen die Integrität unseres digitalen Zusammenlebens und die Selbstbestimmung jedes Einzelnen im Netz.

Was bedeutet das für die Nutzenden?

Die Entscheidung betrifft nicht nur Technikaffine oder Digitalexpertinnen und -experten, sondern jeden Menschen, der soziale Medien nutzt – also auch diejenigen, die die Tragweite ihrer Datenspuren vielleicht gar nicht überblicken können. Öffentliche Posts, Bilder und Kontakte enden nicht mehr bei Freunden oder Followern, sondern landen direkt in riesigen KI-Trainingspools. Der Begriff „öffentlich“ verschiebt sich – und mit ihm verschwimmen die Grenzen persönlicher Kontrolle.

Noch gravierender ist: Nutzerinnen und Nutzer werden zum Rohstoff für das nächste technologische Großprojekt, ohne dass sie jemals wirklich gefragt wurden. Es reicht, nicht energisch „nein“ zu sagen, und schon werden eigene Daten für eine völlig neue Form der Verwertung freigegeben. Dieser Paradigmenwechsel geschieht leise – und viele merken es erst, wenn es zu spät ist.

Warum ist das der falsche Weg?

Ich bin keineswegs ein Gegner von kluger Datennutzung und Fortschritt. Im Gegenteil: Als jemand, der seit Jahren an KI-Lösungen arbeitet, weiß ich, wie entscheidend valide Daten für innovative, nützliche und verantwortungsvolle Technologien sind. Doch statt immer neue Verbote zu fordern, plädiere ich für einen anderen Weg: die aktive und informierte Einwilligung. Es sollte eine bewusste Entscheidung der Betroffenen sein, ob und wofür sie ihre Daten zur Verfügung stellen möchten – selbstbestimmt und in Kenntnis der Folgen.

Der aktuelle Prozess verlangt jedoch von Nutzerinnen und Nutzern, sich durch verschachtelte Einstellungen und unscheinbare Ankündigungen zu klicken, um sich dagegen zu wehren. Meta hat sicherlich ein Interesse daran, diesen Weg so unsichtbar wie möglich zu gestalten. Hätte es hingegen eine Opt-in-Pflicht gegeben, wären die Möglichkeiten, aktiv einzuwilligen, vermutlich allgegenwärtig, ja penetrant, auf jedem Bildschirm erschienen.

Diese Konstruktion verschiebt die Verantwortung von Unternehmen und Gesetzgebung auf das Individuum – und zwar auf eine Weise, die es vielen unmöglich macht, ihr eigentliches Recht auf Selbstbestimmung wirklich wahrzunehmen.

Verantwortung und Qualifikation von Gerichtsentscheidungen

Umso fraglicher ist es, ob Gerichte mit ihren heutigen Verfahrensweisen und ihrer technischen Expertise in der Lage sind, die Tragweite der Erlaubnis für globale Konzerne richtig zu bewerten. Die Entscheidung, ob Milliarden von Nutzenden unfreiwillig Teil von KI-Trainingsdatenbanken werden, darf nicht zu einem nebensächlichen juristischen Abwägungsakt werden. Denn anders als bei klassischen Rechtsverstößen ist der Schaden an einmal angelernten Daten nicht wiedergutzumachen – sind sie erst Teil eines KI-Modells, lassen sie sich nicht mehr aus der digitalen Welt entfernen.

Allein der Umstand, dass Daten einmal öffentlich online gezeigt wurden, kann keine moralische oder rechtliche Rechtfertigung für einen solchen Schritt liefern. Öffentlichkeit ist kein Freifahrtschein für jedwede Verarbeitung und Nutzung. Als Gesellschaft stehen wir an einem Wendepunkt, an dem wir dringend darüber sprechen müssen, was mit unseren Daten geschieht und wer wirklich darüber entscheidet.

Mein Appell

Europa darf bei der digitalen Selbstbestimmung nicht rückwärtsgehen. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns tagtäglich an Recht, Ethik und Fairness halten, dürfen nicht die Dummen sein – während andere mit maximalen wirtschaftlichen Interessen und minimaler Transparenz die Regeln zu ihren Gunsten auslegen. Es ist Zeit für eine mutige, klare Position: für KI-Fortschritt und Innovation, ja – aber stets unter Achtung der Persönlichkeitsrechte und mit echter Wahlfreiheit für die Menschen.

Nur so wird Künstliche Intelligenz in Europa langfristig auf Vertrauen stoßen und zu einer Technologie, die allen dient – nicht nur den Plattformen, sondern vor allem den Menschen.

Bernd Korz beschäftigt sich als Gründer und CEO von alugha seit mehr als einem Jahrzehnt intensiv mit KI-basierten Technologien. Er ist gefragter Experte in Sachen Künstlicher Intelligenz, Mehrsprachigkeit, Audio- und Videoinhalten. Seine pointierte und klare Haltung bringt er auch in die Bundesfachkommission KI des Wirtschaftsrats Deutschland ein. Und er freut sich jederzeit über eine rege Diskussion zu seinen Kolumnen bei Linkedin.