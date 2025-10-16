Anzeige
Durstige KI: Pläne für Rechenzentren lösen Alarm in Europas trockensten Regionen aus

Europa will mit Macht und Milliarden zum KI-Zentrum werden. Die Infrastruktur entsteht aber oft in Regionen, in denen das Wasser knapp ist. Was bedeutet das für die Versorgung?

Von Jörn Brien
1 Min.
Ist das der Startschuss der deutschen KI-Revolution? (Foto: Shutterstock / Gorodenkoff)

Im April 2025 hat die EU ihren Aktionsplan „KI-Kontinent“ vorgestellt, mit dem Europa zum weltweiten KI-Spitzenreiter werden soll. 200 Milliarden Euro sollen dafür in die Hand genommen und bis zu fünf KI-Gigafabriken und 13 KI-Fabriken gebaut werden.

EU-Pläne zu KI-Rechenzentren in der Kritik

Bei ihren Plänen scheinen die zuständigen Politiker:innen aber eins vergessen zu haben, wie der auf Wasserforschung, Politik und Management spezialisierte Oxford-Forscher Kevin Grecksch gegenüber CNBC erklärt: die Nachhaltigkeit. Und dabei geht es nicht zuletzt um die Wasserversorgung.

Schon herkömmliche Rechenzentren benötigen für die Kühlung große Mengen an Wasser. Laut einer Erhebung der EU liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch eines europäischen Rechenzentrums bei mehr als 21.000 Kubikmetern. Bei auf KI spezialisierten Rechenzentren gibt es aufgrund der höheren Leistungsdichte allerdings einen noch höheren Kühlbedarf.

KI-Rechenzentren könnte das Wasser abgestellt werden

Dabei ist rund ein Drittel der Regionen in der EU permanentem Wasserstress ausgesetzt. Heißt: Dort steht – zumindest vorübergehend – weniger Wasser zur Verfügung, als benötigt würde, und es kommt zur Forcierung von Sparmaßnahmen. Was also, fragt Greksch, wenn den KI-Rechenzentren aufgrund regionaler Vorschriften das Wasser abgestellt würde?

Tatsächlich sind aktuell große Tech-Konzerne wie Amazon, Microsoft und Meta dabei, riesige KI-Fabriken in Spanien zu errichten. Google will drei Rechenzentren in Griechenland bauen. Beides Länder, die immer wieder mit extremer Wasserknappheit kämpfen.

Trockene und sonnige Gebiete bevorzugt

Aber warum werden Rechenzentren ausgerechnet in solchen Regionen errichtet? Laut Greksch liegt das daran, dass trockenes Klima vorteilhaft für die Serverinfrastruktur ist. Sonnige Gebiete wiederum machen die Energieversorgung günstiger – Stichwort: Solarenergie. Der Nachteil ist dann eben, dass dort das Wasser für die Kühlung knapp ist.

Die Rechenzentren der Zukunft könnten aber einen Teil des Wasserproblems lösen. Microsoft etwa hat ein Rechenzentrum entwickelt, das ohne Kühlwasser auskommen soll. Außerdem gibt es schon Ansätze, bei denen Meerwasser oder nicht zum Trinken verwendbare Reserven verwendet werden.

