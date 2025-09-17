Anzeige
Analyse
Wenn KI dir Finanz-Tipps gibt: Warum du bei Assistenten in Broker-Apps vorsichtig sein solltest

Immer mehr Broker-Apps führen KI-Assistenten ein, die bei Finanz- und Anlageentscheidungen helfen können. Auf deren Tipps sollten sich Anleger aber nicht blind verlassen.

Von Ulrike Barth
5 Min.
Wenn KI dir Finanz-Tipps gibt: Warum du bei Assistenten in Broker-Apps vorsichtig sein solltest

Immer mehr Broker stellen ihren Kunden KI-Assistenten zur Verfügung. Dabei gilt: Nutzung auf eigene Gefahr. (Foto: Andrey_Popov / Shutterstock)

Künstliche Intelligenz (KI) kann große Datenmengen durchsuchen, Muster in Daten erkennen, Risiken im Portfolio identifizieren – und verfügt damit eigentlich über perfekte Eigenschaften, um Anlegern bei Finanzentscheidungen zu helfen. Immer mehr Broker führen gerade auch KI-Assistenten ein, die bei Finanz- und Anlageentscheidungen unterstützen.

Ulrike Barth

Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023  als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.
Mehr zu diesem Thema
