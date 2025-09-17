Wenn KI dir Finanz-Tipps gibt: Warum du bei Assistenten in Broker-Apps vorsichtig sein solltest
Künstliche Intelligenz (KI) kann große Datenmengen durchsuchen, Muster in Daten erkennen, Risiken im Portfolio identifizieren – und verfügt damit eigentlich über perfekte Eigenschaften, um Anlegern bei Finanzentscheidungen zu helfen. Immer mehr Broker führen gerade auch KI-Assistenten ein, die bei Finanz- und Anlageentscheidungen unterstützen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.