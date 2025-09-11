KI-Drohnen im Kriegseinsatz: Wie weit sind die autonomen Schwärme?
In J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe führt Aragorn ein legendäres Schwert namens Anduril, die Flamme des Westens. Wer heute das Wort Anduril googelt, landet auf der Website eines amerikanischen Waffenherstellers. Ein Image-Video zeigt dunkle Computerräume und Drohnen, die mit Sprachbefehlen wie „Find ground targets“ gesteuert werden. Drohnen, die im Meer auf Tauchgang gehen, in Wüsten landen, andere Drohnen abschießen – eine Ästhetik zwischen Top Gun und Black Mirror. All das gesteuert von Lattice, einem Betriebssystem für vernetzte Waffen.
