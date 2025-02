Diese KI kann funktionierende Chips entwerfen, die selbst Experten nicht verstehen

Forscher:innen der Princeton University und des Indian Institute of Technology Madras haben eine KI erschaffen, die Chips designen kann. Genauer gesagt, kann die KI Millimeterwellenchips erstellen, die beispielsweise in 5G-Modems zum Einsatz kommen. Aufgrund ihrer komplexen Struktur und der kleinen Bauweise kostet das Designen neuer Chips normalerweise mehrere Wochen an Zeit. Die KI schafft es in wenigen Stunden.

So arbeitet die KI an neuen Chip-Designs

Wie Live Science betont, bedarf es bei der Erstellung von neuen Chip-Designs viel Erfahrung. Die Hersteller verlassen sich auf die Expertise von Ingenieur:innen und auf etablierte Vorlagen, die in schon funktionierenden Chips genutzt werden. Dennoch kann es immer wieder zu Fehlversuchen kommen, bis ein neuer Chip erstellt wurde.

Die Forscher:innen haben einen anderen Ansatz in ihrer Studie gewählt (via Nature). Sie haben die KI darauf trainiert, eine invertierte Design-Methode für die Erstellung von neuen Chips zu nutzen. Statt die gängigen Vorlagen zu nutzen, um zum Ziel eines funktionierenden Chips zu gelangen, bekommt die KI die gewünschten Outputs vorgegeben. Sie soll also anhand der Funktionsweise des fertigen Chips die notwendigen Inputs und Parameter selbst bestimmen.

Laut Kaushik Sengupta, Professor an der Princeton University, unterscheiden sich die Ergebnisse stark von menschlichen Designs, weil sie zufällig aussehen. Sie sind sogar so wirr, dass „Menschen sie nicht richtig verstehen können“. Als die Forscher:innen einige Designs aber herstellten, stellten sie nicht nur fest, dass sie funktionierten. Manche von ihnen konnten die Leistung herkömmlicher Chips sogar deutlich übertreffen.

Natürlich konnte die KI aber nicht nur effiziente und funktionierende Chip-Designs erstellen. Wie die Verantwortlichen betonen, führten Halluzinationen dazu, dass einige Chip-Designs schon auf dem Papier niemals funktioniert hätten. Dementsprechend sollen die Erkenntnisse der Studie auch nicht dazu führen, dass menschliche KI-Designer:innen ihren Job verlieren. Es braucht immer noch Menschen, die die Designs anpassen. Dennoch könnte die KI eine enorme Steigerung der Produktivität bedeuten.

