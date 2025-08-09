Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

KI-Experte Kurzweil sagt Superintelligenz für 2029 voraus

Der Zukunftsforscher Ray Kurzweil ist der Überzeugung, dass KI schon 2029 zur Superintelligenz aufsteigen könnte, die Menschen überlegen wäre. Eine Verschmelzung mit KI sieht Kurzweil als einzige Chance, nicht von ihr beherrscht zu werden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Menschheit KI verschmelzen

Wird die Menschheit wirklich bald mit KI verschmelzen? (Bild: Shutterstock/thisdesign)

Der 77-jährige Wissenschaftler, Unternehmer und Autor Ray Kurzweil gilt als Experte, wenn es darum geht, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) vorherzusagen. Er ist allerdings nicht unumstritten, liegt mit seinen Prognosen auch schon mal daneben.

Anzeige
Anzeige

Superintelligenz schon 2029? Kurzweil meint, ja

So sah Kurzweil noch vor einigen Jahren das Jahr 2045 als den möglichen Zeitpunkt, an dem KI den Menschen überflügeln werde. Nach neuen Berechnungen des Forschers könnte die Entstehung der sogenannten Superintelligenz schon 2029 abgeschlossen sein, wie Kurzweil im Interview mit der Zeit erklärt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Dann würden die kognitiven Fähigkeiten der KI jene der Menschen übersteigen. Dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln könnten, daran scheint Kurzweil aber nicht zu glauben. Irgendwann ließe sich das aber vielleicht nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es werde eine Zeit kommen, „in der die Leute denken, dass die Maschine ein Bewusstsein hat“, so Kurzweil.

Anzeige
Anzeige

Experte: Menschen werden mit KI verschmelzen

Mögliche Gefahren durch die KI, etwa den Verlust der Kontrolle, will Kurzweil durch einen radikalen Schritt verhindern: die Verschmelzung von Menschen mit der KI. Das, so der KI-Experte, sei der einzige Weg mit einer immer intelligenteren KI mitzuhalten und „nicht von ihr beherrscht zu werden“.

Die Verschmelzung werde demnach schon 2029 beginnen, aber in mehreren Schritten ablaufen. Zunächst werde es darum gehen, das Gehirn – konkret „die rund 20 Milliarden Neuronen des Neokortex“ – per Implantat mit einem Computer zu verbinden. So werde eine immer größere kognitive Leistung möglich.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

KI-Mensch soll millionenmal intelligenter sein

Dadurch, so Kurzweil, würde „unser Bewusstsein exponentiell wachsen und unsere Intelligenz sich millionenfach ausdehnen“. Diese Verschmelzung von Mensch und Maschine sei der Kern seiner Definition von Singularität, erklärte der Forscher.

Irgendwann würden die KI-Implantate so günstig sein, dass alle Menschen ihr Smartphone gegen ein solches Implantat tauschen. Zum einen, weil sie anderenfalls in der dann entstandenen KI-getriebenen Gesellschaft abgehängt wären. Aber auch aus Bequemlichkeit, wie Kurzweil meint.

Anzeige
Anzeige

Kurzweil mit Thiel, Musk und Altman im Boot

Kurzweil ist übrigens Teil der sogenannten „Transhumanisten“, einer Gruppe im Silicon Valley, der auch Peter Thiel, Elon Musk sowie Sam Altman angehören. Sie alle seien dem Forscher zufolge davon überzeugt, dass Menschen bald mit KI verschmelzen würden.

12 Bilder ansehen
12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Wenig verwunderlich ist daher, dass Kurzweil die Herstellung der Implantate und die Weiterentwicklung der KI aller möglichen Bedenken zum Trotz großen Unternehmen überlassen würde. Diese seien „motiviert, Fehler zu vermeiden, für die sie haften müssten“.

Demokratie trotz KI-Revolution weiter stark

Anders als Thiel glaubt Kurzweil derweil nicht daran, dass die Demokratie den technologischen Fortschritt bremse. Im Gegenteil: „Ich denke, dass unsere Demokratie trotz aller Bedenken stark bleiben wird“.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren