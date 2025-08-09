KI-Experte Kurzweil sagt Superintelligenz für 2029 voraus

Wird die Menschheit wirklich bald mit KI verschmelzen? (Bild: Shutterstock/thisdesign)

Der 77-jährige Wissenschaftler, Unternehmer und Autor Ray Kurzweil gilt als Experte, wenn es darum geht, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) vorherzusagen. Er ist allerdings nicht unumstritten, liegt mit seinen Prognosen auch schon mal daneben.

Superintelligenz schon 2029? Kurzweil meint, ja

So sah Kurzweil noch vor einigen Jahren das Jahr 2045 als den möglichen Zeitpunkt, an dem KI den Menschen überflügeln werde. Nach neuen Berechnungen des Forschers könnte die Entstehung der sogenannten Superintelligenz schon 2029 abgeschlossen sein, wie Kurzweil im Interview mit der Zeit erklärt.

Dann würden die kognitiven Fähigkeiten der KI jene der Menschen übersteigen. Dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln könnten, daran scheint Kurzweil aber nicht zu glauben. Irgendwann ließe sich das aber vielleicht nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es werde eine Zeit kommen, „in der die Leute denken, dass die Maschine ein Bewusstsein hat“, so Kurzweil.

Experte: Menschen werden mit KI verschmelzen

Mögliche Gefahren durch die KI, etwa den Verlust der Kontrolle, will Kurzweil durch einen radikalen Schritt verhindern: die Verschmelzung von Menschen mit der KI. Das, so der KI-Experte, sei der einzige Weg mit einer immer intelligenteren KI mitzuhalten und „nicht von ihr beherrscht zu werden“.

Die Verschmelzung werde demnach schon 2029 beginnen, aber in mehreren Schritten ablaufen. Zunächst werde es darum gehen, das Gehirn – konkret „die rund 20 Milliarden Neuronen des Neokortex“ – per Implantat mit einem Computer zu verbinden. So werde eine immer größere kognitive Leistung möglich.

KI-Mensch soll millionenmal intelligenter sein

Dadurch, so Kurzweil, würde „unser Bewusstsein exponentiell wachsen und unsere Intelligenz sich millionenfach ausdehnen“. Diese Verschmelzung von Mensch und Maschine sei der Kern seiner Definition von Singularität, erklärte der Forscher.

Irgendwann würden die KI-Implantate so günstig sein, dass alle Menschen ihr Smartphone gegen ein solches Implantat tauschen. Zum einen, weil sie anderenfalls in der dann entstandenen KI-getriebenen Gesellschaft abgehängt wären. Aber auch aus Bequemlichkeit, wie Kurzweil meint.

Kurzweil mit Thiel, Musk und Altman im Boot

Kurzweil ist übrigens Teil der sogenannten „Transhumanisten“, einer Gruppe im Silicon Valley, der auch Peter Thiel, Elon Musk sowie Sam Altman angehören. Sie alle seien dem Forscher zufolge davon überzeugt, dass Menschen bald mit KI verschmelzen würden.

Wenig verwunderlich ist daher, dass Kurzweil die Herstellung der Implantate und die Weiterentwicklung der KI aller möglichen Bedenken zum Trotz großen Unternehmen überlassen würde. Diese seien „motiviert, Fehler zu vermeiden, für die sie haften müssten“.

Demokratie trotz KI-Revolution weiter stark

Anders als Thiel glaubt Kurzweil derweil nicht daran, dass die Demokratie den technologischen Fortschritt bremse. Im Gegenteil: „Ich denke, dass unsere Demokratie trotz aller Bedenken stark bleiben wird“.

