KI-Experte Neil Lawrence hält die Idee einer künstlichen allgemeinen Intelligenz für Unsinn

In einem Interview mit dem New Scientist plädiert KI-Experte New Lawrence dafür, Intelligenz differenzierter zu betrachten. Nur so könnten wir erkennen, wie Maschinen die Gesellschaft wirklich verändern werden. Und das passiere sicher nicht im Rahmen einer menschenähnlichen künstlichen Intelligenz.

Anzeige Anzeige

KI-Experte: AGI wird niemals kommen

Für Lawrence sollte die Idee von einer allgemeinen künstlichen Intelligenz (AGI) gänzlich verworfen werden. Er hält die Annahme, dass es jemals dazu kommen könnte, schlicht für Unsinn.

Demgegenüber sprechen die Unternehmen, die hinter diesen neuen künstlichen Intelligenztechnologien stehen, in Form von ChatGPT und seinen Konkurrenten, weiterhin vom Erreichen künstlicher allgemeiner Intelligenz. Damit meinen sie mindestens Maschinen, die bei einer Reihe von Aufgaben das gleiche Intelligenzniveau wie Menschen haben.

Anzeige Anzeige

Lawrence widerspricht der Einschätzung, dass es möglicherweise Bereiche geben wird, in denen die künstliche Intelligenz Entscheidungen vorbereiten kann, die dem Menschen mehr Mühe bereiten würden, nicht. Er sieht sie aber nicht als universalen Ersatz für menschliche Intelligenz.

Beispielsweise könne man über die Intelligenz einer bestimmten Entscheidung sprechen, solange der zugehörige Kontext und das Ziel der entscheidenden Person bekannt sei. Wäre aber dieser Kontext nicht vorhanden, dann sei „der Versuch, daraus eine strenge wissenschaftliche Definition zu machen oder zu behaupten, dass wir allgemeine Intelligenzen einstufen können oder es so etwas wie eine künstliche allgemeine Intelligenz gibt, absurd und gefährlich“.

Anzeige Anzeige

Es beginne schon damit, dass sich bereits der Begriff Intelligenz nur schwer definieren lässt. So sei Intelligenz stets an die Verarbeitung von Informationen gekoppelt, vollziehe sich dann aber eher in Kulturen als in einzelnen Personen. Ohne die größere Umgebung zu betrachten, sei der Begriff nicht fassbar.

Die Intelligenz der Ameisenvölker

Als Beispiel bringt Lawrence Ameisenvölker. Diese sozial lebenden Insekten seien eine Form von verteilter Intelligenz. Nur gemeinsam könnten sie die Aufgaben in ihrem Habitat lösen. Dabei gingen sie nicht einzeln intelligent, sondern nur gemeinschaftlich auf der Basis von Informationen vor.

Anzeige Anzeige

Daher müsse jede vernünftige Definition von Intelligenz Komponenten der Informationsverarbeitung beinhalten. Andererseits spiele auch die DNA eine Rolle, die sich über viel längere Zeiträume geprägt habe. Das gesamte Ökosystem sei letztlich eine verteilte Intelligenz und würde teils über Zeiträume von Jahrmillionen arbeiten.

An KI fasziniert primär die Verarbeitungsgeschwindigkeit

Zwar seien die neuen KI-Systeme sicher eine transformative Veränderung, aber die liege primär in der „Informationszugriffsrate der KI – der Rate, mit der zwei Maschinen miteinander kommunizieren können – die 300 Millionen Mal höher ist als die Kommunikation von Mensch zu Mensch“.

Das sei einerseits faszinierend, weil „normale Menschen mit dem Computer sprechen und ihn direkt anweisen können. Ein normaler Mensch kann also, ohne Programmiersprachen lernen zu müssen, den Computer nach den Informationen fragen, auf die der Computer Zugriff hat.“

Anzeige Anzeige

Zugleich sei das aber auch „unglaublich gefährlich, weil der Computer das Potenzial hat, Informationen falsch darzustellen, was er bereits tut, sei es absichtlich oder einfach aufgrund der Art und Weise, wie die KI-Modelle aufgebaut sind“. Immerhin könnten aber Menschen auf diese Weise „300 Millionen Mal schneller auf Informationen zugreifen als über eine von Google, Microsoft, Amazon oder Facebook kuratierte Welt“.

KI erschöpft sich in wissenschaftlichen Themen

Darin erschöpfe sich die KI dann aber auch. Sicher könne sie Dinge, „die Wissenschaftler für nützlich und wichtig halten, wie Mathematik, Schach oder Go“ leisten, aber wenn es um das gehe, „was normale Menschen gerne tun – Fußball spielen, tratschen, einem Freund in Not beistehen“, könne die KI nichts leisten.

Deshalb werde sie nie ein menschenähnliches Niveau erreichen können, denn „diese Fähigkeiten hängen in gewisser Weise entscheidend von unseren Grenzen ab. Unsere Fähigkeit, Dinge zu sehen und Entscheidungen zu treffen, hängt von unseren Schwächen und unseren Grenzen ab, und wir werden nie in der Lage sein, dies in Maschinen nachzuahmen, weil Maschinen diese Grenzen nicht eingebaut haben und auch nie haben werden“.

Anzeige Anzeige

Schon äußere Umstände wie der Tod, der Verlust des eigenen Rufs oder der Verrat durch einen anderen Menschen seien Dinge, „die ein Computer nicht erleben kann, die uns zu etwas Besonderem machen. Es sind diese Dinge, die die menschliche Intelligenz einzigartig machen“.