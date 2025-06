KI als Sparringspartner: Mit diesem Prompt deckst du Schwachstellen in deinen Ideen auf

Für den eigenen Einfall zu brennen, ist wichtig. Allerdings besteht dabei die Gefahr, sich so sehr in der eigenen Motivation zu verlieren, dass einem mögliche Schwachstellen im Konzept schlimmstenfalls gar nicht auffallen. KI-Chatbots können hier helfen, wenn man sie als Sparringspartner einsetzt.

Anzeige Anzeige

Prompt-Vorlage in den Podcast-Shownotes

Wie das funktioniert, erklären Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der neuen Podcast-Folge von t3n MeisterPrompter. Den Prompt gibt es als Vorlage in den Shownotes der Episode.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mithilfe der Eingabe wird KI zum „kritischen Sparringspartner“ gemacht, wie Renate sagt. Gerade die Angabe „kritisch” ist wichtig, da KI-Chatbots wie ChatGPT dazu neigen, Nutzer:innen möglichst das zu sagen, was sie lesen wollen. Genau das ist jedoch nicht das Ziel bei diesem Prompt.

Anzeige Anzeige

Wichtig: Kritische Fragen anfordern

Wer ChatGPT, Gemini oder andere Programme zum „Sparringspartner“ macht, fordert dabei bestenfalls fünf kritische Fragen an. Das Limit ist wichtig, damit das Ergebnis möglichst strukturiert und übersichtlich erscheint.

Im nächsten Schritt muss die eigene Idee vorgestellt werden. Dabei ist es wichtig, möglichst präzise zu sein. Allein das Aufschreiben hat Renate und Stella beispielsweise im Test geholfen, den eigenen Einfall besser zu strukturieren. Wer bereits Unterlagen, wie eine Präsentation vorliegen hat, stellt sie dem Chatbot zur Verfügung – sofern darin keine vertraulichen Informationen enthalten sind.

Anzeige Anzeige

Um mit dem Basis-Prompt noch besseres Feedback einzuholen, geben Renate und Stella in der Podcast-Folge noch einen Extratipp. Du hast eine Idee für einen Prompt, der dir den Arbeitsalltag leichter machen würde? Schick sie gern an podcast@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate via Instagram und Tiktok unter @renate.gpt. Stella schreibst du auf den Plattformen über @t3n_magazin.

Podcast über Apple, Spotify oder die bevorzugte Plattform abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gib dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter” ein. Alternativ findest du hier direkte Verlinkungen: