Polyurethan-Recycling: KI-Tool findet Enzym, das Müll in Rohstoff verwandelt

Es ist ein Durchbruch mit erheblichem Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Ein Team von Forscher:innen aus China hat mittels künstlicher Intelligenz ein Enzym identifiziert, das die extrem stabilen Bindungen von Polyurethan (PU) aufspalten kann.

Dieser Kunststoff ist ein globales Problem. Im Jahr 2024 wurden rund 22 Millionen Tonnen davon produziert. Es steckt in fast allen Schaumstoffen, von Polstermöbeln über Dämmplatten bis zu Schuhsohlen. Weil es ein Duroplast ist – ein Kunststoff, der beim Erhitzen nicht schmilzt, sondern sich zersetzt – gilt es als extrem schwer recycelbar. Bisher wird der Abfall meist verbrannt oder landet auf Deponien.

KI findet 450-fach schnelleren Biokatalysator

Die Forscher:innen stellen ihre Ergebnisse im renommierten Fachmagazin Science vor. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem sogenannten chemo-enzymatischen Prozess. Dabei wird ein bestehendes industrielles Verfahren, die Glykolyse, mit einem hocheffizienten Biokatalysator kombiniert.

Für diese Glykolyse wird üblicherweise die Chemikalie Diethylenglykol benötigt, allerdings bei hohen Temperaturen. Das neue Enzym, AbPURase genannt, funktioniert in dieser Mischung bereits bei moderaten 50 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen ist es über 450-mal aktiver als jedes zuvor bekannte natürliche Enzym.

In den Tests konnte dieser Mix über 95 Prozent eines PU-Schaumstoffs innerhalb von acht bis zwölf Stunden abbauen.

Das entscheidende Ergebnis ist jedoch das „Was“: Der Schaumstoff wird nicht einfach zersetzt, sondern in seine ursprünglichen chemischen Bausteine, die Monomere, zerlegt. Diese Monomere können direkt für die Herstellung von neuem, hochwertigem Polyurethan wiederverwendet werden. Das Enzym selbst bleibt dabei stabil genug, um mehrfach eingesetzt zu werden.

GRASE: Ein GNN für stabile und aktive Enzyme

Gefunden wurde AbPURase nicht durch Zufall. Das Team entwickelte ein spezielles KI-Framework namens GRASE (Graph neural network-based recommendation of active and stable enzymes). Dabei handelt es sich um ein Graphen-Neuronales-Netz (GNN).

Diese KI wurde speziell darauf trainiert, einen Kompromiss zu finden. Anders als Werkzeuge wie AlphaFold, die primär 3D-Strukturen vorhersagen, suchte GRASE nach Enzymen, die zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen erstens eine extrem stabile Struktur besitzen, um den harschen Industriebedingungen standzuhalten. Zweitens müssen sie eine flexible und funktionale „Bindungstasche“ aufweisen, um das Polymer überhaupt angreifen zu können.

Die KI bewertete Tausende Kandidaten. Das Enzym AbPURase erwies sich als die mit Abstand beste Lösung.

Einordnung: Vom Labor zur Industrie

Die Publikation ist beeindruckend, da sie bereits den „Kilogramm-Maßstab“ validiert, wie auch Ars Technica berichtet. Das ist deutlich mehr als ein reines Laborexperiment im Reagenzglas. Ähnliche, wenn auch auf PET fokussierte Ansätze des enzymatischen Recyclings wurden bereits erfolgreich lizenziert.

Dennoch bleibt dies ein Nachweis der Machbarkeit, keine fertige Industrielösung. Der Schritt vom Kilogramm-Maßstab zu den Millionen Tonnen an PU-Abfall, die jährlich anfallen, ist enorm. Offene Fragen bleiben bei den Kosten für die biotechnologische Herstellung des Enzyms in großem Maßstab und dessen exakte Lebensdauer unter realen Abfallbedingungen. Der Ansatz zeigt aber, wie KI-gestütztes Proteindesign helfen kann, bestehende, ineffiziente Industrieprozesse fundamental zu verbessern.