Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Polyurethan-Recycling: KI-Tool findet Enzym, das Müll in Rohstoff verwandelt

Der bisherige Recycling-Albtraum PU ist in Matratzen, Dämmstoffen und Schuhen vorhanden. Ein neues KI-Verfahren könnte die Wiederverwertung dieses Stoffes nun grundlegend verbessern.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Polyurethan-Recycling: KI-Tool findet Enzym, das Müll in Rohstoff verwandelt
KI-designtes Enzym zerlegt Sportschuhe in ihre Bestandteile. (Bild: Midjourney / t3n)

Es ist ein Durchbruch mit erheblichem Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Ein Team von Forscher:innen aus China hat mittels künstlicher Intelligenz ein Enzym identifiziert, das die extrem stabilen Bindungen von Polyurethan (PU) aufspalten kann.

Anzeige
Anzeige

Dieser Kunststoff ist ein globales Problem. Im Jahr 2024 wurden rund 22 Millionen Tonnen davon produziert. Es steckt in fast allen Schaumstoffen, von Polstermöbeln über Dämmplatten bis zu Schuhsohlen. Weil es ein Duroplast ist – ein Kunststoff, der beim Erhitzen nicht schmilzt, sondern sich zersetzt – gilt es als extrem schwer recycelbar. Bisher wird der Abfall meist verbrannt oder landet auf Deponien.

KI findet 450-fach schnelleren Biokatalysator

Die Forscher:innen stellen ihre Ergebnisse im renommierten Fachmagazin Science vor. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem sogenannten chemo-enzymatischen Prozess. Dabei wird ein bestehendes industrielles Verfahren, die Glykolyse, mit einem hocheffizienten Biokatalysator kombiniert.

Anzeige
Anzeige

Für diese Glykolyse wird üblicherweise die Chemikalie Diethylenglykol benötigt, allerdings bei hohen Temperaturen. Das neue Enzym, AbPURase genannt, funktioniert in dieser Mischung bereits bei moderaten 50 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen ist es über 450-mal aktiver als jedes zuvor bekannte natürliche Enzym.

In den Tests konnte dieser Mix über 95 Prozent eines PU-Schaumstoffs innerhalb von acht bis zwölf Stunden abbauen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das entscheidende Ergebnis ist jedoch das „Was“: Der Schaumstoff wird nicht einfach zersetzt, sondern in seine ursprünglichen chemischen Bausteine, die Monomere, zerlegt. Diese Monomere können direkt für die Herstellung von neuem, hochwertigem Polyurethan wiederverwendet werden. Das Enzym selbst bleibt dabei stabil genug, um mehrfach eingesetzt zu werden.

GRASE: Ein GNN für stabile und aktive Enzyme

Gefunden wurde AbPURase nicht durch Zufall. Das Team entwickelte ein spezielles KI-Framework namens GRASE (Graph neural network-based recommendation of active and stable enzymes). Dabei handelt es sich um ein Graphen-Neuronales-Netz (GNN).

Anzeige
Anzeige

Diese KI wurde speziell darauf trainiert, einen Kompromiss zu finden. Anders als Werkzeuge wie AlphaFold, die primär 3D-Strukturen vorhersagen, suchte GRASE nach Enzymen, die zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen erstens eine extrem stabile Struktur besitzen, um den harschen Industriebedingungen standzuhalten. Zweitens müssen sie eine flexible und funktionale „Bindungstasche“ aufweisen, um das Polymer überhaupt angreifen zu können.

Die KI bewertete Tausende Kandidaten. Das Enzym AbPURase erwies sich als die mit Abstand beste Lösung.

Empfehlungen der Redaktion

Einordnung: Vom Labor zur Industrie

Die Publikation ist beeindruckend, da sie bereits den „Kilogramm-Maßstab“ validiert, wie auch Ars Technica berichtet. Das ist deutlich mehr als ein reines Laborexperiment im Reagenzglas. Ähnliche, wenn auch auf PET fokussierte Ansätze des enzymatischen Recyclings wurden bereits erfolgreich lizenziert.

Anzeige
Anzeige

Dennoch bleibt dies ein Nachweis der Machbarkeit, keine fertige Industrielösung. Der Schritt vom Kilogramm-Maßstab zu den Millionen Tonnen an PU-Abfall, die jährlich anfallen, ist enorm. Offene Fragen bleiben bei den Kosten für die biotechnologische Herstellung des Enzyms in großem Maßstab und dessen exakte Lebensdauer unter realen Abfallbedingungen. Der Ansatz zeigt aber, wie KI-gestütztes Proteindesign helfen kann, bestehende, ineffiziente Industrieprozesse fundamental zu verbessern.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren