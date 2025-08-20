KI-Integration in Firmen: Darum scheitern 95 Prozent der Projekte

KI-Integration ist teuer, bringt aber nur wenigen Unternehmen wirklich was. (Symbolbild: TSViPhoto/Shutterstock)

Es dürfte kaum ein Unternehmen auf der Welt geben, dass sich nicht mit dem möglichen Einsatz von KI beschäftigt. Die Idee: Effizienz und Produktivität steigern und damit auch den Umsatz.

Deutsche Firmen setzen zunehmend auf KI

In Deutschland sollen laut aktueller Ifo-Studie (Juni 2025) schon 41 Prozent der Unternehmen KI in ihren Geschäftsprozessen einsetzen. Weitere 19 Prozent planen die KI-Integration in den kommenden Monaten.

Aber gelingt es Unternehmen, mit der Integration von KI-Systemen schnell die gesetzten Ziele zu erreichen, etwa ihren Umsatz zu steigern? Der MIT-Studie „State of AI in Business Report 2025“ zufolge ganz und gar nicht. Demnach scheitern 95 Prozent der in Firmen gestarteten Pilotprojekte, bei denen es um generative KI geht.

Kaum eine Firma schafft Umsatzsprung dank KI

Scheitern heißt in diesem Fall, dass die Unternehmen es nicht schaffen, trotz hoher Investitionen schnell substanzielles Umsatzwachstum zu generieren, wie Golem schreibt. Für die Studie wurden 150 Führungskräfte und 350 Mitarbeiter:innen befragt sowie 300 KI-Implementierungen analysiert.

Bei der Untersuchung zeigten sich aber riesige Unterschiede. So sei es einigen Firmen sowie Startups mit sehr jungen Gründer:innen sehr wohl gelungen, extreme Umsatzsprünge zu erreichen.

„Das liegt daran, dass sie einen Schwachpunkt auswählen, ihn gut umsetzen und kluge Partnerschaften mit Unternehmen eingehen, die ihre Tools nutzen“, so Studienautor Aditya Challapally gegenüber Fortune.

Art und Weise der KI-Integration entscheidend

Daran, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen kaum oder keinen Erfolg mit der KI-Integration hat, sind laut Studie daher auch weniger die Qualität der Tools oder gar regulatorische Beschränkungen schuld. Vielmehr sei die Art und Weise der Integration verantwortlich.

Zum einen seien frei verfügbare KI-Tools wie ChatGPT zwar vielleicht für Einzelne ein Gewinn, im Unternehmenseinsatz würden sie aber wenig bringen, so Challapally. Grund: KI-Chatbots „lernen nicht aus Arbeitsabläufen und passen sich nicht an diese an“.

Ebenfalls kontraproduktiv ist der Studie nach, dass mehr als die Hälfte des KI-Budgets in den Unternehmen in Sales- und Marketing-Tools gesteckt werde. Dabei ergebe sich der größte Gewinn, wenn einfache Bürotätigkeiten automatisiert würden. Damit ließen sich externe Dienstleistungen und Agenturen einsparen und interne Prozesse verschlanken.

KI-Systeme lieber extern entwickeln lassen

Und: Unternehmen sollten eher auf extern entwickelte KI-Tools von darauf spezialisierten Anbietern setzen als auf selbst entwickelte Lösungen. Bei Ersteren lag die Erfolgsquote immerhin bei 67 Prozent, bei Letzteren nur bei einem Drittel.

Letztlich gestehen die Studienmacher:innen aber auch ein, dass es nicht einfach sei, den Einfluss von KI auf Produktivität und Profit zu messen. Zudem würden viele Mitarbeiter:innen von sich aus ChatGPT und ähnliche Tools nutzen, auch wenn im Unternehmen andere Systeme integriert seien.

Studie: KI-Agenten sind das Thema der Zukunft

Einen Blick auf die Zukunft wagt die Studie auch. Künftig dürfte sich alles stärker um die sogenannten KI-Agenten drehen, die selbstständig agieren, lernen und sich erinnern könnten. Viele fortschrittliche Firmen würden schon mit solchen KI-Systemen experimentieren.