Darum sollte sich KI die Flugsicherheit als Beispiel nehmen

Ein US-Forscher findet, KI könnte viel von der Geschichte der Flugsicherheit lernen. (Foto: Virrage Images / Shutterstock.com)

Die Geschichte der Flugsicherheit ist eine Erfolgsgeschichte. Rund 100 Jahre nach der Erfindung des Motorflugs durch die Brüder Wright liegt das Risiko, als Passagier an Bord einer US-Fluggesellschaft zu sterben, heute bei weniger als 1 zu 98 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Fahrt zum Flughafen zu sterben, ist höher als bei einem Flugzeugunglück.

Das haben KI und die Entwicklung der zivilen Luftfahrt gemeinsam

Was KI daraus lernen kann? Jede Menge, findet James Higgins. Der Forscher an der Universität North Dakota beschäftigt sich mit Flugsicherheit und sagte gegenüber The Conversation, dass die heutige KI-Branche den frühen – noch deutlich weniger sicheren – Jahren der Luftfahrtindustrie sehr ähnele.

Er ist der Meinung, dass sich das Verbreiten der zivilen Luftfahrt sehr gut mit dem Aufkommen der KI vergleichen lässt, denn auch gegen Flugzeuge gab es zu Beginn zahlreiche Bedenken. Doch diese wurden immer mehr ausgeräumt, da Unfälle mit Flugzeuge rekonstruiert und die Ursachen identifiziert wurden. Flugzeughersteller und Fluglinien lernten daraus und ergriffen Sicherheitsmaßnahmen, um weitere Unfälle zu verhindern.

Heute finden täglich Millionen von Flügen statt, und bei jedem einzelnen dieser Flüge werden Tausende von Daten gesammelt. Mittlerweile wird nicht nur mehr auf Unfälle reagiert, sondern versucht, Problematiken proaktiv zu erkennen und damit auch zu verhindern. Flugsicherheitsexperten nutzen heute Flugdatenschreiber, die lange Zeit zur nachträglichen Untersuchung von Unfällen eingesetzt wurden, um die Daten jedes Fluges zu analysieren.

1997 gründete eine Gruppe von Industrie-, Gewerkschafts- und staatlichen Luftfahrtorganisationen das sogenannte Commercial Aviation Safety Team. Es begann, Daten zu analysieren, Trends zu erkennen und Nutzerberichte zu analysieren, um Risiken und Gefahren zu identifizieren, bevor sie zu Unfällen führten.

Higgins wünscht sich eine KI-Vereinigung, wie es sie in der Flugsicherheit gibt

So etwas ähnliches wünscht sich Higgins auch für den KI-Bereich. „Fast alle KI-Unternehmen versuchen, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Doch sie scheinen diese Bemühungen individuell zu unternehmen, genau wie die frühen Akteure in der Luftfahrt“, schreibt er. Das Problem dabei: „Sie warten darauf, dass die KI einen Fehler macht – und handeln dann.“

Higgins hofft auf etwas ähnliches wie das Commercial Aviation Safety Team – nur für den KI-Bereich. Eine Vereinigung, „in der alle KI-Unternehmen, Aufsichtsbehörden, die Wissenschaft und andere interessierte Parteien zusammenkämen, um proaktive und vorausschauende Prozesse zu starten, die sicherstellen, dass KI nicht zu Katastrophen führt“.

Er wünscht sich, dass jede KI-Schnittstelle einen Melde-Button hätte, über den Benutzer:innen nicht nur halluzinierte und falsche Ergebnisse an jedes Unternehmen, sondern auch an eine KI-Organisation nach dem Vorbild des Commercial Aviation Safety Teams melden könnten. Von KI-Systemen generierte Daten könnten so, ähnlich wie in der Luftfahrt, gesammelt und auf Sicherheitsbedrohungen analysiert werden. Die großen KI-Unternehmen könnten so laut Higgins „lernen, KI zu regulieren, zu kontrollieren und – ja – für alle sicherer zu machen“.