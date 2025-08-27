Nur zwei Monate nach Gründung: Erste KI-Forscher verlassen Metas Superintelligence Labs

Wie geht es weiter mit Metas KI-Plänen? (Bild: Shutterstock/QubixStudio)

Ende Juni 2025 hatte Mark Zuckerberg intern die Gründung der Meta Superintelligence Labs angekündigt. Mit fürstlicher Bezahlung wurden daraufhin KI-Talente von der Konkurrenz abgeworben. Das Ziel, eine KI-Superintelligenz für jede:n zu schaffen, lässt sich der Meta-CEO Milliarden kosten.

Anzeige Anzeige

Meta: Überhastete und teure Abwerbekampagne

Doch offenbar läuft nicht alles so rund wie geplant. Die aggressive Abwerbestrategie wirkte überhastet. Zuletzt war bekanntgeworden, dass Meta vorerst eine Art Einstellungsstopp für seine KI-Schmiede verhängt hat. Jetzt sollen die ersten Mitarbeiter:innen schon wieder Reißaus nehmen, wie US-Medien übereinstimmend berichten.

Laut Business Insider sollen mindestens acht Superintelligence-Labs-Forscher:innen die Meta-Abteilung verlassen haben – knapp zwei Monate nach der Gründung. Wie Meta kommentiert, handle es sich aber zum großen Teil um sogenannte Veteranen, also Mitarbeiter:innen, die schon länger im Unternehmen tätig sind.

Anzeige Anzeige

KI-Neuaufstellung zu dynamisch für Mitarbeiter

Das sei ganz normal für ein Unternehmen dieser Größe, so der Facebook-Konzern. Das ist aber vielleicht nur die halbe Wahrheit. Denn mit Chi-Hao Wu erklärte einer der KI-Spezialist:innen, der Meta verlässt, dass viele Mitarbeiter:innen im KI-Team des Unternehmens die rasante Entwicklung als „zu dynamisch“ empfänden. Allein sein:e Vorgesetzte:r habe mehrmals gewechselt.

Tatsächlich hat Meta, wohl aufgrund des Erfolgsdrucks, seine KI-Abteilung im Laufe des Jahres 2025 mehrfach umgestellt. So soll erst kürzlich ein Team aufgelöst und dafür vier neue gegründet worden seien, wie Business Insider schreibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Meta verliert KI-Profis an OpenAI

Neben altgedienten Mitarbeiter:innen sind aber mindestens zwei KI-Forscher:innen, die von OpenAI zu Meta gewechselt waren, nach nur einem Monat wieder weg. Beide sollen zurück zu OpenAI gegangen sein, wie Wired berichtet.

Auch hier spielt Meta das Ganze herunter. In einem so intensiven Bewerbungsprozess sei es normal, dass einige Leute sich entscheiden würden, bei ihren alten Arbeitgeber:innen zu bleiben.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Meta hat derweil eine weitere führende Mitarbeiterin an OpenAI verloren. Dabei handelt es sich um Chaya Nayak, bisher Director of Product Management für generative KI bei Meta. Laut ihrem Linkedin-Profil ist sie bei OpenAI jetzt für „besondere Initiativen“ zuständig.

Mehr zu diesem Thema