Nur zwei Monate nach Gründung: Erste KI-Forscher verlassen Metas Superintelligence Labs
Ende Juni 2025 hatte Mark Zuckerberg intern die Gründung der Meta Superintelligence Labs angekündigt. Mit fürstlicher Bezahlung wurden daraufhin KI-Talente von der Konkurrenz abgeworben. Das Ziel, eine KI-Superintelligenz für jede:n zu schaffen, lässt sich der Meta-CEO Milliarden kosten.
Meta: Überhastete und teure Abwerbekampagne
Doch offenbar läuft nicht alles so rund wie geplant. Die aggressive Abwerbestrategie wirkte überhastet. Zuletzt war bekanntgeworden, dass Meta vorerst eine Art Einstellungsstopp für seine KI-Schmiede verhängt hat. Jetzt sollen die ersten Mitarbeiter:innen schon wieder Reißaus nehmen, wie US-Medien übereinstimmend berichten.
Laut Business Insider sollen mindestens acht Superintelligence-Labs-Forscher:innen die Meta-Abteilung verlassen haben – knapp zwei Monate nach der Gründung. Wie Meta kommentiert, handle es sich aber zum großen Teil um sogenannte Veteranen, also Mitarbeiter:innen, die schon länger im Unternehmen tätig sind.
KI-Neuaufstellung zu dynamisch für Mitarbeiter
Das sei ganz normal für ein Unternehmen dieser Größe, so der Facebook-Konzern. Das ist aber vielleicht nur die halbe Wahrheit. Denn mit Chi-Hao Wu erklärte einer der KI-Spezialist:innen, der Meta verlässt, dass viele Mitarbeiter:innen im KI-Team des Unternehmens die rasante Entwicklung als „zu dynamisch“ empfänden. Allein sein:e Vorgesetzte:r habe mehrmals gewechselt.
Tatsächlich hat Meta, wohl aufgrund des Erfolgsdrucks, seine KI-Abteilung im Laufe des Jahres 2025 mehrfach umgestellt. So soll erst kürzlich ein Team aufgelöst und dafür vier neue gegründet worden seien, wie Business Insider schreibt.
Meta verliert KI-Profis an OpenAI
Neben altgedienten Mitarbeiter:innen sind aber mindestens zwei KI-Forscher:innen, die von OpenAI zu Meta gewechselt waren, nach nur einem Monat wieder weg. Beide sollen zurück zu OpenAI gegangen sein, wie Wired berichtet.
Auch hier spielt Meta das Ganze herunter. In einem so intensiven Bewerbungsprozess sei es normal, dass einige Leute sich entscheiden würden, bei ihren alten Arbeitgeber:innen zu bleiben.
Meta hat derweil eine weitere führende Mitarbeiterin an OpenAI verloren. Dabei handelt es sich um Chaya Nayak, bisher Director of Product Management für generative KI bei Meta. Laut ihrem Linkedin-Profil ist sie bei OpenAI jetzt für „besondere Initiativen“ zuständig.