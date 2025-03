MIT Technology Review In eigener Sache

KI für Europa: Wir sollten jetzt die Chance auf technologische Souveränität ergreifen!

Investitionen in die KI-Branche in den USA und „Überraschungs-Hits“ wie das KI-Modell Deepseek aus China bringen Europa in Zugzwang. Was für eine technologische Souveränität geschehen muss, ergründet das neue Heft von MIT Technology Review.

Von Luca Caracciolo