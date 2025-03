Neue KI-Funktion für Gmail: Wie du Mails jetzt noch schneller finden sollst

Wer sein E-Mail-Postfach nicht regelmäßig aufräumt, dürfte es später schwer haben. Nämlich dann, wenn die Suche nach einer bestimmten Nachricht in der schier unendlichen Flut aus Mails beginnt. Glücklicherweise bieten Dienste wie Gmail eine Suchfunktion an, um Nachrichten finden zu können. Aber diese ist nicht immer so präzise, wie es sich User:innen wünschen würden.

Gmail: KI sucht für euch die besten Ergebnisse heraus

Das hat offenbar auch Google erkannt und an der Gmail-Suche Veränderungen vorgenommen. In einem Blog-Beitrag teilt das Unternehmen mit, dass ab sofort eine neue, smarte Suchfunktion für Gmail ausgerollt wird, die von KI unterstützt wird. Dadurch sollen User:innen schneller an die relevanten Mails in ihrem Postfach gelangen, wenn die Suche genutzt wird.

Denn bisher hat Gmail bei der Suche alle Resultate in einer chronologischen Reihenfolge angezeigt. Wenn ihr nach älteren Mails von denselben Absender:innen sucht, kann das die Suche in die Länge ziehen. Die KI sucht stattdessen nach den relevantesten Resultaten, indem sie Faktoren wie die am häufigsten angeklickten Nachrichten und häufig angeschriebene Kontakte einfließen lässt.

Google sagt dazu: „Mit diesem Update finden sich die Nachrichten, die ihr wirklich sucht, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch an der Spitze der Suchresultate. Die Funktion spart euch dadurch Zeit und hilft euch dabei, die wichtigsten Informationen einfacher zu finden“. Die neue KI-Funktion für Gmail wird ab sofort an User:innen ausgerollt.

Die Neuerung steht dabei gleichzeitig in der Web-Version sowie für Gmail-User:innen der Android- und iOS-App bereit. Bei der Suche können sie ab sofort zwischen den Optionen „Am relevantesten“ und der bisher verfügbaren, chronologischen Ansicht wählen. Einzig Business-Accounts müssen sich noch gedulden. Google will die Funktion erst zu einem späteren Zeitpunkt für Unternehmen freischalten.

