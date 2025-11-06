KI gegen Hochwasser: Dieses Modell soll Katastrophen vorhersagen

Umweltkatastrophen und Extremwetter-Ereignisse nehmen weltweit zu. Nicht zu vernachlässigen ist dabei der verursachte Schaden an Mensch, Natur und Infrastruktur. Die Forschung sucht nach technischen Lösungen, um solche Katastrophen frühzeitig zu erkennen oder sogar zu verhindern.

Forschende der Universität Bonn, des Forschungszentrums Jülich (FZJ) und des Lamarr-Instituts für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz haben jetzt ein KI-Modell entwickelt, das Flussabflüsse und Überflutungsrisiken vorhersagen soll.

RiverMamba: Die KI gegen Hochwasser?

Das entwickelte KI-Modell – RiverMamba – basiert auf der sogenannten Mamba-Architektur. Diese neuronale Netzwerkarchitektur beschreibt eine neue Generation von Deep-Learning-Modellen, die aus „State Space Models“ (SSMs) abgeleitet wird. So können zeitliche und räumliche Abhängigkeiten in Daten erfasst und kontinuierliche oder dynamische Prozesse modelliert werden. Gleichzeitig benötigen sie weniger Rechenleistung als klassische Transformer-Modelle (wie ChatGPT).

Somit ist das RiverMamba-System besonders geeignet, um zeitlich-räumliche Umwelt- und Klimadaten zu erfassen, so die Forschenden. Das System wertet demnach kontinuierlich Daten aus und erkennt darin Muster, die für die Entstehung von Hochwasser relevant sind. Das sind: Niederschlag, Fließgeschwindigkeit des Wassers, Bodenfeuchte und Temperatur.

RiverMamba lernt sowohl von historischen Daten physikalisch-modellbasierter Systeme als auch direkt aus umfangreichen Umwelt- und Beobachtungsdaten. Damit werden Ansätze wie das Global Flood Awareness System (GloFAS) und das lernbasierte Modell Google Flood Hub vereint. Durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Datenquellen soll RiverMamba auch in Regionen mit lückenhaften Messreihen verlässliche Vorhersagen treffen. Das kann vorkommen, wenn etwa das Einzugsgebiet klein ist oder die Datenlage aus einer Region dünn ist.

Prognosen mit KI treffen

Die Forschenden geben in ihrem Paper an, dass mit RiverMamba Flussabflüsse und Hochwasserlagen mit einer Vorlaufzeit von sieben Tagen prognostiziert werden können. Gleichzeitig sollen Aussagen über die mögliche schwere der Überschwemmung getroffen werden können.

„Solche datenbasierten Ansätze können bestehende Frühwarnsysteme sinnvoll ergänzen – ein wichtiger Schritt hin zu verlässlicheren Prognosen bei zunehmenden Extremwetterereignissen“, sagt Prof. Jürgen Gall, Mitautor der Studie. Das Forschungsteam stellt seine Ergebnisse am 4. Dezember auf der diesjährigen NeurIPS-Konferenz in San Diego vor. Die NeurIPS ist eine jährlich stattfindende internationale Fachtagung für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz.

Die Idee, sich die Funktionsweise von KI zunutze zu machen, um Umweltveränderungen zu erkennen oder vorherzusagen, ist nicht neu. Das Startup OroraTech arbeitet zum Beispiel an einer Lösung, um Waldbrände auf Satellitenbildern frühzeitig zu identifizieren. Sie trainierten den Algorithmus einer KI darauf, Waldbrände mithilfe eines „Superpixel-Segmentierungsalgorithmus“ und Deep-Learning-Verfahrens in der Frühphase zu erkennen. Google Earth erweitert ihren Dienst um KI-Funktionen zur Umwelt- und Bevölkerungsanalyse. Das Ziel von Earth AI ist, dass Nutzende den Google-Dienst beispielsweise dazu auffordern können, nach überfluteten Straßen zu suchen.