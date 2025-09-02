KI-Halluzination mit Folgen: Soundslice baut Feature, das es nie geben sollte

ASCII-Tab eignet sich für Gitarrenspieler:innen. Soundslice bot das zunächst nicht – bis ChatGPT kam. (Foto: AnnaStills / Shutterstock)

Mit Soundslice können Nutzer:innen Notenblätter einscannen und die Musikstücke im Anschluss anhören, auf Wunsch aber auch überarbeiten. Ziel soll sein, dass angehende Musiker:innen bessere Möglichkeiten zum Üben haben. Wie Adrian Holovaty, einer der Mitgründer, in seinem persönlichen Blog schreibt, verbessere das Team hinter Soundslice das System kontinuierlich. Dazu gehört auch, sich regelmäßig die Error Logs, also die gemeldeten Fehler anzusehen.

ChatGPT denkt sich neue Funktion aus

Dabei stieß Holovaty in den vergangenen Monaten auf ein seltsames Phänomen. Anstelle von scheinbar nicht lesbaren Notenblättern reichten Nutzer:innen Screenshots von ChatGPT als Fehler ein. Statt klassischer Noten war auf den Bildschirmfotos ASCII-Tab zu sehen, ein Textformat, mit dem sich ein einfaches Notationsschema für Gitarre, Bassgitarre oder Schlagzeug festhalten lässt. Das Problem: Soundslice kann dieses Schema eigentlich gar nicht verarbeiten.

Auf die Lösung stieß Holovaty erst, als er selbst mit ChatGPT experimentierte. Der KI-Chatbot erklärt Nutzer:innen dass Soundslice ASCII-Tab unterstütze. Also sollten diese einen Account bei Soundslice erstellen, ihr Notenschema hochladen und wären im Anschluss dazu in der Lage, die Musik zu hören. ChatGPT hatte also eine Funktion halluziniert, die es gar nicht. Oder wie es Holovaty ausdrückt: “ChatGPT hat die Leute regelrecht angelogen. Und hat uns dabei schlecht aussehen lassen und falsche Erwartungen an unseren Service geweckt.”

So reagieren die Soundslice-Macher

Bei Soundslice stand man nur vor der Frage: Was tun? Denn zwar sorgte der Chatbot für einige neue Nutzer:innen beim Dienst. Die fanden aber nicht das Feature, dass sie sich erhofft hatten. “Sollen wir unser Produkt mit Haftungsausschlüssen versehen, die besagen: ‘Ignorieren Sie, was ChatGPT über die Unterstützung von ASCII-Tabs sagt’?”, fragt Holovaty in seinem Blogeintrag. Stattdessen haben sich die Macher:innen dann aber doch entschieden, die Funktion nachzuliefern, auch wenn ein derartiges Feature nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Offenbar gab es dafür ja eine Nachfrage.

Nun hat Soundslice also eine erweitere Scan-Funktion, die auch ASCII-Tab unterstützt und Nutzer:innen aktiv darauf hinweist. Richtig begeistert ist Holovaty allerdings trotzdem nicht. Zwar habe er sich gefreut, ein Tool hinzuzufügen, das den Leuten helfe, aber habe auch “das Gefühl, dass wir auf eine seltsame Art und Weise dazu gezwungen wurden”.

Laut Holovaty sei Soundslice gar das erste Unternehmen, das ein Feature entwickelt, weil ChatGPT Nutzer:innen eine nicht vorhandene Funktion verspricht.

