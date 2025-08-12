Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

KI-Halluzination wird Realität: Soundslice baut Feature, das es nie geben sollte

Bei Soundslice wundern sich die Macher:innnen. Nutzer:innen melden Fehler in einer Funktion, die es gar nicht gibt. Schnell wird klar: Sie tun das, weil ChatGPT dieses Feature halluziniert hat. Was macht man dann? Logisch. Die Funktion einbauen – allerdings nicht ganz ohne Groll.

Von Marco Engelien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Halluzination wird Realität: Soundslice baut Feature, das es nie geben sollte
ASCII-Tab eignet sich für Gitarrenspieler:innen. Soundslice bot das zunächst nicht – bis ChatGPT kam. (Foto: AnnaStills / Shutterstock)

Mit Soundslice können Nutzer:innen Notenblätter einscannen und die Musikstücke im Anschluss anhören, auf Wunsch aber auch überarbeiten. Ziel soll sein, dass angehende Musiker:innen bessere Möglichkeiten zum Üben haben. Wie Adrian Holovaty, einer der Mitgründer, in seinem persönlichen Blog schreibt, verbessere das Team hinter Soundslice das System kontinuierlich. Dazu gehört auch, sich regelmäßig die Error Logs, also die gemeldeten Fehler anzusehen.

Anzeige
Anzeige

ChatGPT denkt sich neue Funktion aus

Dabei stieß Holovaty in den vergangenen Monaten auf ein seltsames Phänomen. Anstelle von scheinbar nicht lesbaren Notenblättern reichten Nutzer:innen Screenshots von ChatGPT als Fehler ein. Statt klassischer Noten war auf den Bildschirmfotos ASCII-Tab zu sehen, ein Textformat, mit dem sich ein einfaches Notationsschema für Gitarre, Bassgitarre oder Schlagzeug festhalten lässt. Das Problem: Soundslice kann dieses Schema eigentlich gar nicht verarbeiten.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Auf die Lösung stieß Holovaty erst, als er selbst mit ChatGPT experimentierte. Der KI-Chatbot erklärt Nutzer:innen dass Soundslice ASCII-Tab unterstütze. Also sollten diese einen Account bei Soundslice erstellen, ihr Notenschema hochladen und wären im Anschluss dazu in der Lage, die Musik zu hören. ChatGPT hatte also eine Funktion halluziniert, die es gar nicht. Oder wie es Holovaty ausdrückt: “ChatGPT hat die Leute regelrecht angelogen. Und hat uns dabei schlecht aussehen lassen und falsche Erwartungen an unseren Service geweckt.”

Anzeige
Anzeige

So reagieren die Soundslice-Macher

Bei Soundslice stand man nur vor der Frage: Was tun? Denn zwar sorgte der Chatbot für einige neue Nutzer:innen beim Dienst. Die fanden aber nicht das Feature, dass sie sich erhofft hatten. “Sollen wir unser Produkt mit Haftungsausschlüssen versehen, die besagen: ‘Ignorieren Sie, was ChatGPT über die Unterstützung von ASCII-Tabs sagt’?”, fragt Holovaty in seinem Blogeintrag. Stattdessen haben sich die Macher:innen dann aber doch entschieden, die Funktion nachzuliefern, auch wenn ein derartiges Feature nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Offenbar gab es dafür ja eine Nachfrage.

Nun hat Soundslice also eine erweitere Scan-Funktion, die auch ASCII-Tab unterstützt und Nutzer:innen aktiv darauf hinweist. Richtig begeistert ist Holovaty allerdings trotzdem nicht. Zwar habe er sich gefreut, ein Tool hinzuzufügen, das den Leuten helfe, aber habe auch “das Gefühl, dass wir auf eine seltsame Art und Weise dazu gezwungen wurden”.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laut Holovaty sei Soundslice gar das erste Unternehmen, das ein Feature entwickelt, weil ChatGPT Nutzer:innen eine nicht vorhandene Funktion verspricht.

So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Deepseek Künstliche Intelligenz ChatGPT So arbeitet
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren