KI-Halluzinationen erkennen: Diese Tricks helfen dabei

Manchmal sind Antworten von einer Künstliche Intelligenz zu schön, um wahr zu sein. Diese Erfahrungen haben auch Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak jüngst gemacht. Bei dem Versuch, einen Messeplan mit KI zu erstellen, lieferten ChatGPT und weitere KI-Chatbots im Test ein Programm, das zwar genau den Erwartungen entsprach – mit dem tatsächlichen Timetable allerdings wenig zu tun hatte.

Veranstaltungsplanung war ein Reinfall

Hätten sich die beiden auf diese Planung verlassen, wäre der Veranstaltungsbesuch ein Reinfall geworden. Allerdings haben sie die KI-Halluzinationen erkannt und konnten eine Enttäuschung verhindern. Das erste Warnsignal war die perfekte Abstimmung des Inhalts auf die Eingabe, wie die beiden in der neuen Podcast-Folge beschreiben.

„Die skeptische Stimme im Kopf muss immer laut sein“, rät Renate. Sobald bei einer Recherche-Anfrage ein Ergebnis zu passend wirkt, müssen die Alarmglocken schellen. Wichtig ist dann konkretes Nachfragen.

Nutzer:innen müssen KI-Chatbots wie Gemini, Perplexitiy oder Claude nach Quellenangaben für die deren Aussagen fragen. Allein das Anzeigen einiger Links ist dabei noch keine Bestätigung für den KI-Output.

Angegebene Quellen überprüfen

Trotz angezeigter Links können die Schlüsse, die die KI daraus zieht, falsch sein. Daher raten die beiden Podcast-Hosts, die vorgeschlagenen Websites zu besuchen und die Inhalte zumindest grob zu lesen. Das kostet zwar Zeit, bewahrt User:innen jedoch vor peinlichen, ärgerlichen oder gar gefährlichen Auswirkungen auf ihre Arbeit.

Weitere Tipps für das Erkennen und den Umgang mit KI-Halluzinationen geben Renate und Stella in der neuen t3n-MeisterPrompter-Folge „Nicht alles glänzt“. Zudem gehen sie auch darauf ein, wie sich die Wahrscheinlichkeit falscher Ausgaben zumindest reduzieren lässt.

