Ärgerliche Fehler: Wie wir das Risiko von KI-Halluzinationen verringern könnten

Wer noch nie eine Fehlinformation von einem großen Sprachmodell erhalten hat, der hat entweder unverschämtes Glück oder – und leider wahrscheinlicher – nie die Ergebnisse selbst überprüft. Denn bedauerlicherweise gibt es nach wie vor keine Lösung dafür, diese in der Fachsprache als Halluzinationen bezeichneten Fehler gänzlich auszuschließen.