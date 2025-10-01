KI überfordert HR-Manager: Wie Firmen sich gegen gefälschte Lebensläufe und Fake-Bewerber wehren

Der Fall einer US-Amerikanerin, die nordkoreanischen Hacker:innen geholfen hat, lukrative IT-Jobs in US-Firmen zu ergattern, hat zuletzt für Aufregung gesorgt. Dabei ging es freilich vor allem darum, die Identitäten der Nordkoreaner:innen vor ihren Arbeitgeber:innen zu verbergen.

Anzeige Anzeige

Deepfakes und mehr: Betrug dank KI leichter

KI-Tools erleichtern Betrüger:innen die Täuschung, etwa durch die Erstellung perfekter Lebensläufe und Anschreiben sowie durch sogenannte Deepfakes im Bewerbungsgespräch. Eine Umfrage der Background-Check-Plattform Checkr unter 3.000 HR-Manager:innen hat erstaunliche Dinge zutage gebracht.

Denn 31 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten schon einmal ein Bewerbungsgespräch mit einer Person geführt, die sich später als Fake-Bewerber:in herausgestellt hat. 35 Prozent meinten, dass bei virtuellen Gesprächen andere Personen als die eigentlichen Bewerber:innen aufgetaucht seien.

Anzeige Anzeige

HR-Manager von KI-Betrug noch überfordert

Die überwiegende Mehrheit der HR-Manager:innen (59 Prozent) geht davon aus, dass Bewerber:innen im Laufe des Prozesses KI eingesetzt hätten, um sich anders oder besser darzustellen. Zudem fürchten fast zwei Drittel der Befragten, dass sie aktuell mit den KI-Betrugsfähigkeiten der Bewerber:innen überfordert seien.

Nur 19 Prozent zeigten sich sehr überzeugt davon, dass ihnen Fake-Bewerber:innen während des Bewerbungsprozesses auf jeden Fall auffallen würden. Insgesamt ein Problem, weil Betrügereien bei der Bewerbung ein potenzielles finanzielles Risiko für Firmen darstellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Finanzielles Risiko für Firmen

Fast ein Viertel der HR-Verantwortlichen gab gegenüber Checkr an, dass ihre Unternehmen im Laufe des vergangenen Jahres durch Identitäts- oder Bewerbungsbetrug mehr als 50.000 US-Dollar verloren hätten. Bei zehn Prozent sollen es sogar über 100.000 Dollar gewesen sein.

Der aktuellen Überforderung zum Trotz – beziehungsweise gerade deswegen – ergreifen HR-Abteilungen in Unternehmen zunehmend Gegenmaßnahmen, um sich gegen KI-Betrug zu wehren. Die Mehrzahl der Unternehmen hat Einstellungsverfahren angepasst, um Risiken im Zusammenhang mit KI oder gefälschten Identitäten zu begegnen.

Anzeige Anzeige

Vorbeugende Maßnahmen gegen KI-Betrug

Zu den Maßnahmen gehören Ausweiskontrollen sowie Überprüfungen der Bewerber:innen durch Dritte. Zudem wird auch Echtzeit-Videocalls gesetzt. Immerhin 38 Prozent der befragten Manager:innen setzen KI-basierte Software zur Betrugserkennung ein. Jede vierte Firma setzt auf biometrische Verifizierung oder Gesichtsscans.

20 Bilder ansehen Lücke im Lebenslauf: 20 schlagfertige Antworten Quelle: Twitter @DrLuebbers

„Aktualisierte Protokolle, bessere Technologie, Schulungen und ein wachsendes Bewusstsein für das Problem helfen Unternehmen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein“, heißt es von Checkr. Für HR-Manager:innen bedeute dies „einen täglichen Balanceakt zwischen Vertrauen, Effizienz und Risikominimierung“.