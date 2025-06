Künstliche Intelligenz im Einsatz: So will die Bafin den Börsenbetrug eindämmen

Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in seinem Alarm- und Marktanalysesystem (ALMA) will die Finanzaufsicht Bafin Manipulationen an Börsen schneller entlarven. „Die Chancen, beim Marktmissbrauch erwischt zu werden, waren in Deutschland noch nie so hoch“, erklärte Bafin-Präsident Mark Branson auf der Bafin-Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt.

Seit fast einem Jahr analysiert ein Machine-Learning-Algorithmus im hauseigenen Überwachungssystem ALMA verdächtige Handelsmuster. Der Algorithmus, trainiert mit realen Daten aus den vergangenen fünf Jahren, hilft der Bafin, Marktmissbrauch frühzeitig zu erkennen.

ALMA soll Auffälligkeiten schnell erkennen

„Die Ergebnisse unseres Analysesystems sind bereits präziser geworden“, erklärte Branson. Mit der KI-gestützten Marktüberwachung reagiert die Bafin auch auf die wachsende Komplexität und Geschwindigkeit der Finanzmärkte. Die Technologie soll helfen, Auffälligkeiten schneller zu erkennen und so Marktintegrität und Anlegerschutz zu stärken. Im Jahr 2024 stellte die Bafin bei 18 von 46 abgeschlossenen Untersuchungen Anhaltspunkte für Marktmanipulationen fest – wie viele davon mithilfe des KI-Algorithmus identifiziert wurden, ist allerdings nicht bekannt.

Unter Bransons Führung hat die Bafin ihren Einsatz für den Verbraucherschutz gestärkt und arbeitet so auch an ihrem Image, das durch den Wirecard-Skandal im Jahr 2020 gelitten hatte. Damals versagte die Behörde bei der Aufdeckung der Bilanzfälschung des Dax-Konzerns. Als Konsequenz wurde die Bafin umgebaut und erhielt mehr Personal und Ermittlungsbefugnisse.

Mit der KI-Integration will die BaFin ihre Aufsicht nun noch datengetriebener gestalten. „Wie für Sie alle spielt auch für uns Technologie eine immer wichtigere Rolle“, betonte Branson. Man wolle sich nicht von den Entwicklungen im Finanzsektor treiben lassen, sondern “mutig und vorausschauend handeln”.

Die Bafin legt außerdem Wert auf die Weiterentwicklung und Prüfung der eingesetzten Algorithmen: Sie sollen kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt werden.

