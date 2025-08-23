ChatGPT im Gerichtssaal: Warum US-Richter eine Krise heraufbeschwören
Die Neigung von KI-Systemen, Fehler zu machen, und die Neigung von Menschen, diese Fehler zu übersehen, ist inzwischen auch in der Justiz angekommen. Besonders im US-Rechtssystem gibt es immer wieder krasse Fälle – und sie beginnen, Auswirkungen auf die Menschen zu haben. Die Irrfahrt begann, als Anwälte – darunter auch einige aus renommierten Kanzleien – Dokumente einreichten, in denen sie aus früheren Urteilen zitierten, die gar nicht existierten. Ähnliche Fehler setzten sich bald auch in anderen Bereichen der Justiz fort.
