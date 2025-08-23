Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Verpasse keine News mehr!

ChatGPT im Gerichtssaal: Warum US-Richter eine Krise heraufbeschwören

Fälle, in denen Anwält:innen aus Urteilstexten von ChatGPT zitieren, gibt es schon seit Jahren. Nun beginnen auch Richter:innen, generative KI für die Erstellung ihrer juristischen Entscheidungen zu verwenden. Das kann sehr schiefgehen, muss es aber nicht.

Von MIT Technology Review Online
9 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
ChatGPT im Gerichtssaal: Warum US-Richter eine Krise heraufbeschwören
Ein Gesetzentwurf soll zukünftig Online-Klagen ermöglichen. (Foto: picture alliance/dpa | Izabela Mittwollen)

Die Neigung von KI-Systemen, Fehler zu machen, und die Neigung von Menschen, diese Fehler zu übersehen, ist inzwischen auch in der Justiz angekommen. Besonders im US-Rechtssystem gibt es immer wieder krasse Fälle – und sie beginnen, Auswirkungen auf die Menschen zu haben. Die Irrfahrt begann, als Anwälte – darunter auch einige aus renommierten Kanzleien – Dokumente einreichten, in denen sie aus früheren Urteilen zitierten, die gar nicht existierten. Ähnliche Fehler setzten sich bald auch in anderen Bereichen der Justiz fort.

Weiterlesen mit Plus-Abo
Jetzt testen
  • Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
  • t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
  • Reduzierte Werbung
  • Wöchentlicher Newsletter
0,00 € / Monat

im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro Monat

Jetzt testen
MIT Technology Review Online
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz ChatGPT
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren