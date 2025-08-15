Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Keine Ahnung von KI? Jeder Fünfte wünscht sich einen Crashkurs

Wie häufig nutzen deutsche Beschäftigte bereits Künstliche Intelligenz im Job? Und was brauchen sie, um KI-Tools richtig einzusetzen? Eine Microsoft-Umfrage liefert interessante Ergebnisse dazu.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Keine Ahnung von KI? Jeder Fünfte wünscht sich einen Crashkurs

Immer mehr Deutsche setzen auf der Arbeit Künstliche Intelligenz ein. (Symbolbild: Shutterstock/Gorodenkoff)

KI nimmt bei immer mehr Beschäftigten in Deutschland eine größere Rolle ein. Knapp die Hälfte von ihnen nutzt laut Microsoft bereits regelmäßig KI im Job. Sehr viele fühlen sich von ihren Arbeitgeber:innen allerdings nicht ausreichend unterstützt, wenn es darum geht, ihre KI-Fertigkeiten zu verbessern.

Anzeige
Anzeige

Bisherige Weiterbildungen reichen nicht aus

Um genauer zu sein: 73 Prozent. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von Microsoft. Befragt wurden im Juni 2025 2.500 deutsche Erwerbstätige.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die 73 Prozent gaben an, nicht zu wissen, welche Lernangebote ihre Arbeitgeber:innen im Bereich KI bereitstellen. Nur 12  Prozent der Befragten bewerteten die bestehenden KI-Weiterbildungen ihrer Arbeitgeber:innen als effektiv. Laut Microsoft sollten die KI-Lernangebote „nicht nur bereitgestellt, sondern auch bedarfsgerecht, praxisnah und motivierend gestalten werden“.

Anzeige
Anzeige

27 Prozent fordern mehr Unterstützung im Umgang mit KI-Tools

Aus der Umfrage gehen auch konkrete Wünsche hervor, die Beschäftigte in Sachen KI haben. So möchten 28 Prozent der Befragten mehr Anwendungsbeispiele, die direkt auf ihren Fachbereich zugeschnitten sind, sprich: im konkretem Arbeitskontext stehen. 27 Prozent wünschen sich mehr Unterstützung im Umgang mit KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT.

21 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen gaben an, sich besonders für die juristischen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI zu interessieren. 12 Prozent wünschten sich mehr Informationen über KI-Agenten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Vielen Beschäftigten fehlen grundlegende Kenntnisse

Eine Zahl aus der Umfrage macht aber auch deutlich, wie ausbaufähig das Thema KI in vielen Unternehmen noch ist. 21 Prozent der Befragten, also mehr als ein Fünftel, benötigen nach einigen Angaben noch eine grundlegende Einführung in KI. Bei zahlreichen Beschäftigten muss also erst noch die Basis geschaffen werden, um KI gewinnbringend im Job einsetzen zu können.

Die Allianz für KI-Kompetenz in Deutschland, ein Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und Bildungseinrichtungen, die Anfang des Jahres gegründet wurde, will Beschäftigte in Deutschland fit für den Umgang mit KI machen. Sie plädiert dafür, „modulare, zielgruppenspezifische Lernangebote“ anzubieten, um KI im Job zu etablieren.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Microsoft Apple
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren