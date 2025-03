KI im Sperrbildschirm: Googles Gemini-App bringt praktische Widgets fürs iPhone

Sechs kreisförmige Widgets für den Sperrbildschirm: Das sind die neuesten Funktionen, mit denen die Gemini-App für das iPhone ausgestattet wurde. Sie sollen helfen, den Zugriff auf Googles KI-Assistenten zu vereinfachen.

Sechs neue Widgets ermöglichen direkten Gemini-Zugriff

Die sechs Widgets sind: Prompt eingeben, Mit Gemini Live sprechen, Mikrofon öffnen, Kamera verwenden, Bild teilen und Datei teilen. Über das Anklicken der jeweiligen Widgets, können die Nutzer:innen direkt zur jeweiligen Gemini-Funktion springen.

Die Kamera-Funktion ermöglicht es Nutzer:innen beispielsweise ein Foto von einem Gegenstand oder einer Sache zu machen – und Gemini Fragen dazu zu stellen. Die sechs Widgets können nicht nur im Sperrbildschirm, sondern auch im Kontrollzentrum des iPhones positioniert werden.

Googles Angriff auf Siri?

Laut The Verge versucht Google damit, iPhone- und iPad-Benutzer:innen von Apples Sprachassistenten Siri wegzulocken. Und sie dazu zu bringen, Gemini statt ChatGPT zu verwenden, wenn sie mit einem KI-Sprachmodell interagieren möchten. Google hat Gemini kürzlich auch in Apple-zentrierten Tech-Podcasts beworben.

Berichten zufolge macht Apple nur langsam Fortschritte bei der Entwicklung einer intelligenteren, leistungsfähigeren Version von Siri, die mit den führenden KI-Plattformen konkurrieren kann. Am vergangenen Wochenende berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass eine wirklich überarbeitete Siri wahrscheinlich noch mehrere Jahre auf sich warten lassen wird.

Google hat eigenständige Gemini-App für iOS veröffentlicht

Bis dahin könnte also Google mit Gemini in diese Lücke stoßen. Apple selbst könnte Gemini in den kommenden Monaten als eine weitere Ressource für Apple Intelligence anbieten, berichtet The Verge.

Über die neueste Version der Gemini-App, die im App-Store verfügbar ist, ist jetzt auch die KI-Assistent-Technologie Deep Research in Gemini Advanced verfügbar. Google hat im vergangenen November eine eigenständige Gemini-App für iOS veröffentlicht und sie von der Such-App abgespalten.