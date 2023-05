Wie die KI-Kamera Paragraphica mit Standortdaten und Beschreibungen einzigartige Bilder erstellt

Eine Bild-KI erzeugt bei der Photographica das Foto. Wie würde wohl ein Bild dieser Straße im spanischen Sevilla aussehen? (Foto: Off the Path)

Die KI-Kamera trägt den Namen Paragraphica und wurde vom Dänen Bjorn Karmann entwickelt. Sie verwendet die Bild-KI Stable Diffusion, die fotorealistische Bilder aus beliebigen Texteingaben erzeugen kann.

In Kombination mit den Standortdaten werden so spezielle Bilder erzeugt. Diese fangen „einige Stimmungen und Emotionen ein, die an den Ort erinnern, aber auf eine unheimliche Art und Weise, denn die Fotos sehen nie genau so aus wie dort, wo ich mich befinde“, erklärt Entwickler Karmann auf seiner Homepage.

Der Sucher der Kamera zeigt in Echtzeit eine Beschreibung des aktuellen Standorts an und durch Drücken des Auslösers erstellt die Kamera eine Darstellung der Beschreibung. Dafür muss man sie mit Daten füttern: die Adresse, das aktuelle Wetter, die Uhrzeit sowie nahegelegene Objekte. Das können Sehenswürdigkeiten, aber auch parkende Autos oder Geschäfte sein.

Prototyp wurde mit 3D-gedruckten Bauteilen hergestellt

Dann verknüpft Paragraphica die Standortdaten über das Internet mit offenen API – und entwickelt so ihren „Blick“ auf den Ort zur angegebenen Zeit.

Die Kamera gibt es sowohl als Prototyp als auch als virtuelle Kamera. Beim Prototyp, den Karmann mithilfe 3D-gedruckter Bauteile hergestellt hat, fallen sofort rote Fühler an der Vorderseite ins Auge. In ihrer Anordnung erinnern sie an das sogenannte Eimersche Organ, das an der Schnauze des Maulwurfs sitzt und sein Sensorsystem ist. Mit diesem tastet das Tier seine Umgebung ab und braucht dabei kein Licht, um sie wahrzunehmen – wie die Paragraphica.

Die Kamera verfügt über 3 Regler

Der Prototyp verfügt über drei Regler. Der erste bestimmt den Radius, in dem Paragraphica nach Orten und Daten sucht, über den zweiten kann der Diffusionsprozess festgelegt werden, und der dritte entspricht dem Fokusregler einer „normalen“ Kamera.

Die Kamera biete eine „Möglichkeit, die Welt um uns herum zu erleben, die sich nicht nur auf die visuelle Wahrnehmung beschränkt“, erklärt Karmann. Durch Standortdaten und KI-Bildsynthese gebe Paragraphica „tiefere Einblicke in das Wesen eines Augenblicks aus der Perspektive anderer Intelligenzen“, findet er.

