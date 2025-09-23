Mit KI und smarter Katalogoptimierung in die Zukunft des Online-Shoppings

Der E-Commerce wächst rasant und stellt immer höhere Anforderungen an Online-Händler. Kunden erwarten zunehmend personalisierte und reibungslose Einkaufserlebnisse. Laut einer DooFinder-Studie sind 19 Prozent der Käufer bereit, ihre Daten für maßgeschneiderte Erlebnisse preiszugeben, was zeigt, wie wichtig Personalisierung ist.

Trotz technologischer Fortschritte gibt es nach wie vor Herausforderungen. 83 Prozent der Käufer nutzen die Suchleiste, doch viele Suchfunktionen sind unzureichend. 12 Prozent der Nutzer finden nichts, was zu Kaufabbrüchen führt. Manuelle Katalogpflege bleibt ebenfalls ein Problem, da sie zeitaufwendig und fehleranfällig ist.

DooFinder DooFinder ist eine KI-basierte Search & Discovery Lösung für E-Commerce-Plattformen, die darauf abzielt, Suchergebnisse und die Produktpräsenz zu optimieren.

Hier kommt KI ins Spiel: Sie verbessert die Produktsuche und automatisiert die Katalogoptimierung. DooFinder AI Visual Tagging erkennt visuelle Merkmale von Produkten – wie Farbe, Stil und Material – und übersetzt diese automatisch in präzise, vollständige Beschreibungen. Dadurch werden auch Produkte, die bisher schwer auffindbar waren, in den Suchergebnissen sichtbar. So wird der Katalog kontinuierlich optimiert, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind, was zu einer effizienteren Pflege und besseren Auffindbarkeit führt.

KI-basierte Produktempfehlungen machen das Einkaufserlebnis noch personalisierter. 75 Prozent der Käufer bevorzugen Händler, die personalisierte Empfehlungen bieten. KI sorgt für relevantere Suchergebnisse und steigert so die Conversion-Raten.

E-Commerce-Unternehmen, die diese Technologien einsetzen, können ihre Effizienz steigern, die Kundenbindung stärken und sich als Marktführer positionieren.