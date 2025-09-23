Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Mit KI und smarter Katalogoptimierung in die Zukunft des Online-Shoppings

Visuelle Merkmale erkennen, Kataloge automatisch aktualisieren, passende Produkte vorschlagen: KI verändert, wie Online-Shops funktionieren – still und effektiv. Ein Blick in die nahe Zukunft des E-Commerce.

1 Min.
Artikel merken
Mit KI und smarter Katalogoptimierung in die Zukunft des Online-Shoppings
KI verändert auch den E-Commerce maßgeblich. (Bild: DooFinder)

Der E-Commerce wächst rasant und stellt immer höhere Anforderungen an Online-Händler. Kunden erwarten zunehmend personalisierte und reibungslose Einkaufserlebnisse. Laut einer DooFinder-Studie sind 19 Prozent der Käufer bereit, ihre Daten für maßgeschneiderte Erlebnisse preiszugeben, was zeigt, wie wichtig Personalisierung ist.

Trotz technologischer Fortschritte gibt es nach wie vor Herausforderungen. 83 Prozent der Käufer nutzen die Suchleiste, doch viele Suchfunktionen sind unzureichend. 12 Prozent der Nutzer finden nichts, was zu Kaufabbrüchen führt. Manuelle Katalogpflege bleibt ebenfalls ein Problem, da sie zeitaufwendig und fehleranfällig ist.

DooFinder
DooFinder

DooFinder ist eine KI-basierte Search & Discovery Lösung für E-Commerce-Plattformen, die darauf abzielt, Suchergebnisse und die Produktpräsenz zu optimieren.

Hier kommt KI ins Spiel: Sie verbessert die Produktsuche und automatisiert die Katalogoptimierung. DooFinder AI Visual Tagging erkennt visuelle Merkmale von Produkten – wie Farbe, Stil und Material – und übersetzt diese automatisch in präzise, vollständige Beschreibungen. Dadurch werden auch Produkte, die bisher schwer auffindbar waren, in den Suchergebnissen sichtbar. So wird der Katalog kontinuierlich optimiert, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind, was zu einer effizienteren Pflege und besseren Auffindbarkeit führt.

KI-basierte Produktempfehlungen machen das Einkaufserlebnis noch personalisierter. 75 Prozent der Käufer bevorzugen Händler, die personalisierte Empfehlungen bieten. KI sorgt für relevantere Suchergebnisse und steigert so die Conversion-Raten.

E-Commerce-Unternehmen, die diese Technologien einsetzen, können ihre Effizienz steigern, die Kundenbindung stärken und sich als Marktführer positionieren.

DooFinder kostenlos testen

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren