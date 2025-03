KI-Konferenz startet morgen: Nvidia steht kurz vor der Veröffentlichung neuer Chips, auf die OpenAI und Google sehnlichst warten

Die KI-Branche blickt gespannt nach Kalifornien. Im dortigen San Jose Convention Center im gleichnamigen Ort findet vom 17. bis 21. März 2025 die GPU Technology Conference (GTC) des kalifornischen Chipentwicklers Nvidia statt. Die Veranstaltung – die als eines der wichtigsten Events für die KI-Branche gilt – bietet über 1.000 Sessions, 400 Aussteller und eine Vielfalt technischer Schulungen, die die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI und Cloud-Computing präsentieren werden.

Anzeige Anzeige

Nvidia-Chef will „wirklich spannende Entwicklungen“ zeigen

Einer der Höhepunkte der Konferenz wird die Keynote von Nvidia-Chef Jensen Huang am 18. März um 18:00 Uhr MEZ sein. Es wird erwartet, dass Huang Nvidias nächste Generation von KI-Chips vorstellen wird.

Schon im Vorfeld hatte der Nvidia-Chef angekündigt, dass er auf der jährlichen GTC-Konferenz mehr über den kommenden Blackwell Ultra-AI-Chip und die Vera-Rubin-Plattform erzählen wird. Zudem kündigte er an, mehr über die Pläne des Unternehmens zu auf diesen Architekturen aufbauende Produkte zu sagen.

Anzeige Anzeige

Während der Bilanzpressekonferenz zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen des vierten Quartals erklärte Huang, dass Nvidia auf der GTC „einige wirklich spannende Entwicklungen“ im Bereich Enterprise- und Agenten-KI, Reasoning-Modelle und Robotik präsentieren werde.

Dabei hatte Nvidia bereits auf der GTC im letzten Jahr seine mit Spannung erwartete Blackwell-KI-Plattform vorgestellt. Die hat laut Huang zwischenzeitlich enorm an Fahrt aufgenommen. Die Produktion wurde demnach so deutlich hochskaliert, dass sie allein im ersten Quartal Umsätze in Milliardenhöhe erzielen konnte.

Anzeige Anzeige

Attraktiv, aber erwartbar: Analysten sehen solide Evolution der KI-Plattform

Die Analyst:innen der Bank of America im US-amerikanischen Charlotte sehen weniger Hype, dafür aber solides Wachstum. Sie hatten in einer Mitteilung am Mittwoch erklärt, dass Nvidia „attraktive, wenn auch weitgehend erwartete Updates zu Blackwell Ultra“ liefern dürfte. Der Schwerpunkt werde dabei auf Inferencing für Reasoning-Modelle liegen.

Inferencing für Reasoning-Modelle beschreibt den Prozess, bei dem trainierte KI-Modelle logische Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen basierend auf erlernten Daten treffen. In der Praxis verbessert Inferencing für Reasoning-Modelle die Fähigkeit von KI-Systemen, dynamische und mehrstufige Entscheidungsprozesse auszuführen. Unternehmen wie Nvidia, OpenAI und Google investieren stark in diese Technologie, um KI-Anwendungen effizienter, schneller und autonomer zu machen.

Anzeige Anzeige

Quantum Day soll Fortschritte im Quantencomputing zeigen

Zusätzlich rechnen die Analyst:innen damit, dass Nvidia neue Details zur nächsten Generation seiner Netzwerktechnologie sowie zu langfristigen Chancen in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Robotik und Quantencomputing präsentieren wird. So soll im Rahmen der GTC der erste Quantum Day stattfinden, auf dem Entwickler:innen der Quantencomputer-Unternehmen D-Wave und Rigetti über die Zukunft des Quantencomputings diskutieren werden. Nvidia will zudem Fortschritte in diesem Bereich vorstellen, um zu zeigen, wie nah an praktischen Anwendungen die Technologie bereits ist.

Mehr zu diesem Thema