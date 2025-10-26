Gemeinsam statt gegeneinander: Wie Künstler die KI als kreatives Werkzeug entdecken
An einem Abend im Februar dieses Jahres schließt Lizzie Wilson ihren Laptop an einen Projektor an, der ihr Bild auf die Wand eines niedrigen Lofts in East London projiziert. Eine kleine Menschenmenge drängt sich im Schein der schwachen rosa Lichter. Wilson setzt sich und beginnt zu programmieren.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden