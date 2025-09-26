Millionen-Deal für eine KI: Warum der Vertrag der Musikerin Xania Monet auf wackligen Beinen steht

Ein millionenschwerer Plattenvertrag für eine Künstlerin, die in weiten Teilen nicht aus Fleisch und Blut besteht – das klingt nach Zukunftsmusik, ist aber bereits Realität. Die R&B-Musikerin „Xania Monet“ feiert mit über einer Million Streams auf Spotify Erfolge, ihr Vertrag mit der Firma Hallwood Media aus Los Angeles soll ihr laut Berichten von Billboard ein Angebot von drei Millionen US-Dollar eingebracht haben. Der Haken: Sowohl die Stimme und Musik als auch das visuelle Erscheinungsbild von Xania Monet stammen aus einer Künstlichen Intelligenz.

Hinter dem Projekt steht die Texterin Telisha Jones aus dem US-Bundesstaat Mississippi, die damit eine zentrale Frage aufwirft, die Jurist:innen und die Kreativbranche weltweit beschäftigt: Wem gehört die Kunst, wenn sie von einer Maschine erschaffen wurde? Und was kauft ein Unternehmen, wenn es dafür Millionen bezahlt?

Ein Vertrag ohne urheberrechtliche Substanz?

Die Antwort auf diese Fragen ist ernüchternd, denn nach aktueller Rechtslage erwirbt Hallwood Media vor allem eines: ein Produkt mit äußerst schwachem rechtlichen Schutz. Sowohl das US Copyright Office in Washington, DC, als auch das deutsche Urheberrecht sind sich in einem wesentlichen Punkt einig. Schutzfähig ist nur eine persönliche, geistige Schöpfung eines Menschen.

Ein Werk, das vollständig von einer KI generiert wird, besitzt diese Schöpfungshöhe nicht und ist damit im Grunde gemeinfrei. Im Fall von Xania Monet bedeutet das: Die von Telisha Jones geschriebenen Songtexte sind urheberrechtlich geschützt. Die Komposition, der Gesang und die Aufnahme, die mithilfe des KI-Musikgenerators Suno aus Massachusetts erstellt wurden, sind es jedoch nicht.

Wie The Verge berichtet, wirft dies eine kritische Frage auf, die Kevin Madigan von der US-amerikanischen Copyright Alliance so formuliert: „Nun, warum bezahle ich Sie dafür, wenn Sie keinen Anspruch auf das Urheberrecht haben?“ Theoretisch könnte jeder die Musik von Xania Monet für eigene, auch kommerzielle, Zwecke nutzen, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.

Die Situation verkompliziert sich weiter durch die Natur der KI-Modelle selbst. Suno, die für Xania Monets Musik genutzte Software, steht, wie auch der Konkurrent Udio, derzeit massiv in der Kritik. Große Musiklabels wie die Universal Music Group aus Hilversum in den Niederlanden oder Sony Music Entertainment mit Sitz in New York werfen den KI-Unternehmen vor, ihre Modelle illegal mit urheberrechtlich geschützter Musik trainiert zu haben.

Diese Klagen, über die auch t3n bereits berichtete, bilden den Kern der aktuellen Auseinandersetzung. Der Vergleich von KI mit früheren Technologien wie Autotune, den das Management von Jones anführt, greift daher zu kurz. George Howard, Professor am Berklee College of Music in Boston, nannte diesen Vergleich gegenüber The Verge „fadenscheinig“. Es gehe nicht um ein Werkzeug zur Bearbeitung, sondern um ein System, das potenziell auf unzähligen Rechtsverletzungen aufgebaut ist.

Ein Testballon für die Branche

Warum also geht ein Label ein solches Risiko ein? Vermutlich kauft Hallwood Media nicht primär die Musikrechte, sondern die Marke „Xania Monet“ und die Geschichte dahinter. Es geht um die Aufmerksamkeit, die Streams auf den Plattformen und das Potenzial, eine rein digitale Künstler:innen-Persönlichkeit aufzubauen.

Der Vertrag dürfte sich daher auf die von Telisha Jones geschriebenen Texte und die Vermarktung ihrer Person als Schöpferin der KI-Kunstfigur konzentrieren. Dennoch zeigt der Fall, wie die Musikindustrie versucht, neue Geschäftsmodelle im KI-Zeitalter zu erproben, selbst wenn der rechtliche Rahmen dafür noch völlig ungeklärt ist. Das Gesetz hinkt, wie so oft, der technologischen Entwicklung hinterher.

Der Fall Xania Monet ist somit mehr als nur eine kuriose Meldung. Er ist ein Präzedenzfall, der die Schwachstellen des aktuellen Urheberrechts aufzeigt und die Musikbranche vor eine Zerreißprobe stellt: Wie geht sie mit einer Technologie um, die das Konzept von Kreativität und geistigem Eigentum fundamental infrage stellt?