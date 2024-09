KI-Modelle auf dem eigenen Computer nutzen: Mit diesen 5 Tools kein Problem

Wenn wir über KI sprechen, dann fallen oft Namen wie ChatGPT, Claude, Dall-E oder Midjourney. Dabei ist es durchaus verständlich, dass diese proprietären KI-Tools so viel Aufmerksamkeit auf sich vereinen – denn gut sind sie in ihrem jeweiligen Bereich durchaus.

Anzeige Anzeige

Wer sie benutzt, der muss sich aber im Klaren darüber sein, dass alle Fragen an den Chatbot und alle Motivbeschreibungen an die Bild-KI an einen Cloud-Anbieter übermittelt werden. Das wirft letztlich auch Fragen zum Datenschutz auf.

Im Privaten mag die Frage jeder für selbst entscheiden können. Im Unternehmen kann es jedoch schnell komplizierter werden, wenn von der KI auch Daten verarbeitet werden, welche die Rechte von Dritten berühren.

Anzeige Anzeige

Spätestens da lohnt es sich, über lokale KI-Anwendungen nachzudenken. Aber auch Privatnutzer, die ihre Fragen an den Chatbot nicht als Trainingsdaten für die nächste Generation eines solchen Tools hergeben wollen, können von lokalen Alternativen profitieren.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von recht einfachen Werkzeugen, mit denen ihr lokal auf eurem Rechner eigene Chatbots, Bildgeneratoren oder andere KI-Lösungen nutzen könnt. Fünf davon wollen wir euch im Folgenden vorstellen.

Anzeige Anzeige

6 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 5 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n