Ein Team aus Forscher:innen hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur kommerziellen Kernfusion adressiert. Die Software mit dem Namen HEAT-ML kann mit extrem hoher Geschwindigkeit berechnen, welche Teile im Inneren eines Fusionsreaktors vor der unvorstellbaren Hitze des Plasmas geschützt sind.

Hinter der Entwicklung steht eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem US-Unternehmen Commonwealth Fusion Systems (CFS) aus Cambridge, Massachusetts, und zwei Laboren des US-Energieministeriums: dem Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) in New Jersey und dem Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Ihre gemeinsame Arbeit wurde in der Fachzeitschrift Fusion Engineering and Design veröffentlicht.

Vom Supercomputer zum KI-Modell

Das zentrale Problem der Fusionsforschung ist die Kontrolle des Plasmas, eines auf über 100 Millionen Grad Celsius erhitzten Gases. Obwohl es von starken Magnetfeldern in der Schwebe gehalten wird, kann austretende Energie die dem Plasma zugewandten Bauteile, die sogenannten „plasma-facing components“, beschädigen oder sogar schmelzen. Dies kann zu einem sofortigen Stillstand des Reaktors führen.

Um das zu verhindern, müssen die Reaktoren so konstruiert sein, dass möglichst viele empfindliche Bereiche im „magnetischen Schatten“ anderer Bauteile liegen. Die Berechnung dieser Schutzzonen war bisher ein Flaschenhals im Designprozess. Die ursprüngliche Software HEAT benötigte für eine einzelne Simulation rund 30 Minuten. HEAT-ML, das KI-gestützte Nachfolgemodell, liefert das gleiche Ergebnis in wenigen Millisekunden.

Ein digitaler Zwilling für den Reaktorschutz

Diese enorme Beschleunigung wird durch ein neuronales Netz ermöglicht. Die Forscher:innen trainierten die KI mit den Ergebnissen von rund 1.000 Simulationen des Vorgängerprogramms. HEAT-ML lernte so, die komplexen Zusammenhänge zwischen den Magnetfeldern und der 3D-Geometrie des Reaktors zu verstehen und die Schattenzonen selbstständig vorherzusagen.

„Diese Forschung zeigt, dass man einen bestehenden Code nehmen und einen KI-Zwilling erstellen kann, der die Fähigkeit beschleunigt, nützliche Antworten zu erhalten“, erklärt Michael Churchill, Co-Autor der Studie und Leiter des Digital Engineering am PPPL, laut einer Mitteilung der Princeton University. Dies eröffne interessante Wege für die Steuerung und Szenarienplanung.

Präzise, aber noch nicht universell

Bei aller Effizienz hat der Ansatz aktuell noch eine wesentliche Einschränkung: Das Modell wurde spezifisch für den Divertor – quasi das Abgassystem – des im Bau befindlichen SPARC-Reaktors von CFS trainiert. Es ist also noch keine universelle Lösung für jeden beliebigen Reaktortyp.

Soll die Geometrie der Bauteile verändert werden, muss die KI mit einem neuen Datensatz trainiert werden. Dieser Prozess ist mit rund 45 Minuten zwar überschaubar, schließt aber eine schnelle topologische Optimierung vorerst aus. Das Ziel des Teams ist es jedoch, die Fähigkeiten der KI zu verallgemeinern.

Die Entwicklung von HEAT-ML ist ein weiteres Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Werkzeug in der Fusionsforschung wird. Ähnliche Ansätze werden bereits zur Stabilisierung des Plasmas selbst eingesetzt. Der jüngste Fortschritt zeigt, wie die Kombination aus Grundlagenforschung und KI-Methoden die Entwicklung von Fusionskraftwerken pragmatisch vorantreibt.

