KI „made in China“: Warum Deepseek eine echte Zeitenwende markiert

Das chinesische Startup Deepseek hat mit seinem KI-Modell selbst Nvidia-Chef Jensen Huang beeindruckt. Er nannte das Modell kürzlich in Taiwan „ein echtes Geschenk für die weltweite KI-Industrie“ und „einen Durchbruch für die Informatik“ – bemerkenswert für den CEO des größten KI-Chip-Herstellers der Welt aus den USA.