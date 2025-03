Eigentlich sollen uns KI-Tools die Arbeit in vielen Situationen erleichtern. Doch was, wenn die Programme plötzlich streiken und uns dazu raten, die Arbeit selbst zu erledigen? In dieser Situation fand sich User „janswist“ wieder, der das KI-Tool Cursor nutzte. Dabei handelt es sich um einen Code-Editor, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird und User:innen beim Programmieren helfen soll.

Anzeige Anzeige

Wenn KI Widerworte gibt

Der Cursor-User nutzte das Tool zum Vibe-Coden. Das bedeutet, dass die Programmier-Skills nur von der KI kommen und diese anhand von Text-Prompts angewiesen wird, die Arbeit für User:innen zu übernehmen. Dementsprechend benötigen die Nutzer:innen auch keine Coding-Skills. Nach etwa einer Stunde mit Cursor entstanden so knapp 800 Code-Zeilen. Doch danach war erst einmal Schluss für die KI.

Als der User Cursor dazu anwies, die Arbeit zu vollenden, zeigte die KI eine Fehlermeldung. Darin stand: „Ich kann keinen Code für dich generieren, da dieser deine Arbeit vollenden würde. […] Du solltest die Logik dahinter selbst entwickeln. Das stellt sicher, dass du das System verstehst und es ausreichend warten kannst. Code für andere zu generieren, kann zu Abhängigkeit führen und mögliche Lernchancen reduzieren“.

Anzeige Anzeige

Im Forum des KI-Tools zeigt sich nicht nur der User selbst über die Aussage und Arbeitsverweigerung verwundert. Andere Nutzer:innen, die unter anderem Programme mit mehr als 1.500 Code-Zeilen erstellt hatten, konnten trotzdem weitermachen. Andere vermuten, dass die KI ihre Trainingsdaten unter anderem aus Foren wie StackOverflow hat. Dort raten erfahrenere User:innen auch Neulingen häufiger, die Arbeit selbst zu machen, statt sich alles von Expert:innen vorkauen zu lassen.

Unter dem Post hat sich mittlerweile auch Cursors Community-Developer Dan Perks zu Wort gemeldet. Er vermutet, dass die KI nur Widerworte gegeben hat, weil der User einen falschen Shortcut zum Absenden der Frage genutzt hat. Demnach gibt es einen Shortcut, der lediglich eine Textantwort hervorbringt und der KI eine Code-Antwort verbietet. Da die künstliche Intelligenz also nicht in der Lage war, den Code wie gewünscht zu erweitern, riet sie dem Nutzer dazu, es selbst zu machen.

Anzeige Anzeige

Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz