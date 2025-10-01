2 Stunden pro Antwort: Gamer baut funktionierendes ChatGPT-Modell in Minecraft

Wer geglaubt hat, mit einem 1:1-Nachbau der Erde sowie des gesamten Universums in Minecraft oder einem Computer, auf dem sich Minecraft in Minecraft spielen lässt, schon alles gesehen zu haben, dürfte jetzt staunen. Denn der Gamer und Youtuber Sammyuri hat ein ChatGPT-ähnliches KI-Modell in Minecraft zum Laufen gebracht.

Anzeige Anzeige

CraftGPT aus 439 Millionen Redstone-Blöcken

Der mit Tinychat-Daten für einfache englische Konversationen trainierte CraftGPT genannte KI-Chatbot besteht aus unglaublichen 439 Millionen Redstone-Blöcken. Diese Blöcke dienen in Minecraft dazu, Schaltkreise wie in der echten Welt zu bauen. Damit können dann etwa automatische Türen gebaut werden – oder eben PCs und KI-Modelle.

Ausmaße, Aufbau und Funktionsweise des Projekts hat Sammyuri in einem Youtube-Video dokumentiert. Demnach können mit dem KI-Chatbot kurze Gespräche geführt werden. Für eine Antwort auf einen Nutzer:innen-Prompt benötigt die KI allerdings rund zwei Stunden.

Anzeige Anzeige

Antwort dauert Stunden – im besten Fall

Und das auch nur, wenn der MCHPRS (Minecraft High Performance Redstone Server) zur Beschleunigung der Performance eingesetzt wird. Anderenfalls würde es zehn Jahre dauern, bis das Tool mit einer Antwort auf eine Frage herausrückt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Aufgrund der Server-Nutzung sowie der schieren Menge an Blöcken werden für die Verwendung von CraftGPT mindestens 32 Gigabyte Arbeitsspeicher benötigt, besser sind 64 Gigabyte. Das Projekt steht Interessierten auf GitHub zur Verfügung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

KI-Chatbot verzapft oft Unsinn

Mehr als eine – allerdings durchaus beeindruckende – technische Spielerei ist CraftGPT aber nicht. Wie Winfuture schreibt, weist Sammyuri selbst darauf hin, dass der KI-Chatbot oft vom Thema abweiche, grammatikalisch falsche Antworten gebe oder schlicht Unsinn verzapfe.

7 Bilder ansehen 6 Kuriositäten in Minecraft Quelle: Karsten Neglia/ Shutterstock.com

Entsprechend dient dieses Minecraft-Projekt eher als Proof of Concept, mit dem sich einmal mehr die theoretischen Möglichkeiten der Redstone-Schaltungen belegen lassen. Neben einer 1-Hertz-CPU (Sammyuri) haben Minecraft-Fans damit schon Computer, Taschenrechner sowie einfache Games gebaut.