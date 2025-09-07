Anzeige
Podcast
Deutsches Startup kombiniert KI-Modelle: Lassen sich so Halluzinationen reduzieren?

KI-Modelle machen Fehler: Halluzinationen sind ein bekanntes Problem bei Chatbots wie ChatGPT oder Claude. Das Karlsruher Unternehmen Embraceable AI will sie mit seiner Technologie deutlich reduzieren. Was steckt dahinter?

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
Christian Gilcher hat Embraceable AI 2018 gegründet. (Montage: Dr. Christian Gilcher / t3n)

Gründer Christian Gilcher spricht gern von einer „Denkmaschine“. So bezeichnet er die Technologie seines Startups Embraceable AI. Die Software kombiniert verschiedene KI-Modelle, Unternehmen sollen damit die bestmögliche Lösung in der Anwendung bekommen.

Kunden kommen aus dem Finanzsektor

Gilcher erklärt die Idee seines KI-Modells im Podcast t3n Interview anhand eines Kunden aus der Finanzbranche. Die Bank nutzt E1, so heißt die KI, um Risikobewertungen von Konten vorzunehmen. Dabei geht es unter anderem darum, Geldwäsche zu erkennen.

Das, so Gilcher, sei für menschliche Mitarbeiter:innen schwierig, unter anderem deshalb, weil sie viele Vorgaben beachten müssten.

E1 greift auf externe KI-Modelle zu

Das umfangreiche Regelwerk wird in die Plattform-Lösung von Embraceable AI eingespeist. Außerdem muss die Aufgabe beschrieben werden, ähnlich wie bei einem Prompt.

Um die Aufgabe zu lösen, greift E1 auf verschiedene externe KI-Modelle zu. So werden mehrere Hypothesen zur Lösung generiert. Diese wiederum verarbeitet und prüft das System – basierend auf den Vorgaben des Kunden. Diesen Prozess der Hypothesenprüfung vergleicht Gilcher mit menschlichem Denken.

Hypothesenprüfung soll Halluzinationen minimieren

Innerhalb weniger Minuten sollen die Nutzer:innen ein Ergebnis bekommen. Dieser Output sei in jedem einzelnen Schritt nachvollziehbar, sagt Gilcher. Damit sei klar, wie das System auf die Lösung gekommen ist.

Gilcher möchte mit E1 die Schwachstellen unterschiedlicher KI-Systeme ausgleichen. Die Hypothesenprüfung minimiere Halluzinationen. Ausschließen kann er sie allerdings nicht, da die zugrundeliegenden Trainingsdaten der verwendeten Modelle nicht bekannt sind. Auch Embraceable AI kann nicht in die externen Modelle hineinschauen.

Gilcher kommt selbst aus der Finanzbranche. Mehrere Jahre war er etwa bei der Dresdner Bank unter anderem für IT zuständig. Über die Entwicklung und die Ziele seines Startups erzählt er in der verlinkten Episode von t3n Interview.

