Deutsches Startup kombiniert KI-Modelle: Lassen sich so Halluzinationen reduzieren?

Gründer Christian Gilcher spricht gern von einer „Denkmaschine“. So bezeichnet er die Technologie seines Startups Embraceable AI. Die Software kombiniert verschiedene KI-Modelle, Unternehmen sollen damit die bestmögliche Lösung in der Anwendung bekommen.

Anzeige Anzeige

Kunden kommen aus dem Finanzsektor

Gilcher erklärt die Idee seines KI-Modells im Podcast t3n Interview anhand eines Kunden aus der Finanzbranche. Die Bank nutzt E1, so heißt die KI, um Risikobewertungen von Konten vorzunehmen. Dabei geht es unter anderem darum, Geldwäsche zu erkennen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das, so Gilcher, sei für menschliche Mitarbeiter:innen schwierig, unter anderem deshalb, weil sie viele Vorgaben beachten müssten.

Anzeige Anzeige

E1 greift auf externe KI-Modelle zu

Das umfangreiche Regelwerk wird in die Plattform-Lösung von Embraceable AI eingespeist. Außerdem muss die Aufgabe beschrieben werden, ähnlich wie bei einem Prompt.

Um die Aufgabe zu lösen, greift E1 auf verschiedene externe KI-Modelle zu. So werden mehrere Hypothesen zur Lösung generiert. Diese wiederum verarbeitet und prüft das System – basierend auf den Vorgaben des Kunden. Diesen Prozess der Hypothesenprüfung vergleicht Gilcher mit menschlichem Denken.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hypothesenprüfung soll Halluzinationen minimieren

Innerhalb weniger Minuten sollen die Nutzer:innen ein Ergebnis bekommen. Dieser Output sei in jedem einzelnen Schritt nachvollziehbar, sagt Gilcher. Damit sei klar, wie das System auf die Lösung gekommen ist.

Gilcher möchte mit E1 die Schwachstellen unterschiedlicher KI-Systeme ausgleichen. Die Hypothesenprüfung minimiere Halluzinationen. Ausschließen kann er sie allerdings nicht, da die zugrundeliegenden Trainingsdaten der verwendeten Modelle nicht bekannt sind. Auch Embraceable AI kann nicht in die externen Modelle hineinschauen.

Anzeige Anzeige

Gilcher kommt selbst aus der Finanzbranche. Mehrere Jahre war er etwa bei der Dresdner Bank unter anderem für IT zuständig. Über die Entwicklung und die Ziele seines Startups erzählt er in der verlinkten Episode von t3n Interview.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast einfach über die Eingabe „t3n Interview“ in der Suche. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.