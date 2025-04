Über Jahrzehnte galt die Globalisierung als wirtschaftliches Erfolgsmodell. Gegenseitige Abhängigkeiten, die dadurch entstanden, wurden nicht als problematisch betrachtet, sondern als Chance für zusätzliche Geschäfte gesehen. Eine Pandemie, mehrere Kriege, ein internationaler Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen und der Wahlsieg von Donald Trump in den USA haben das Spielfeld drastisch verändert: Auf der einen Seite eine rechte Regierung in den USA, die mit beispielloser Aggressivität ihre ureigensten Interessen verfolgt. Auf der anderen Seite China, das nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, sondern nicht minder selbstbewusst seinen Anspruch auf technologische, wirtschaftliche und politische Führung verkündet. Dazwischen Europa. Politisch zerstritten, wirtschaftlich immer noch bedeutend, aber zunehmend in der Krise, wissenschaftlich erstklassig, aber technologisch abgehängt.